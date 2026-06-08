Cypress Hill confirmó su esperado regreso a la Argentina y se presentará el próximo 8 de noviembre de 2026 en el Estadio Malvinas Argentinas.

La banda llegará al país en el marco de una nueva etapa artística que incluye el lanzamiento de “Dios Bendiga”, su próximo álbum completamente en español, previsto para el 24 de julio de 2026.

La venta general de entradas comenzará el 9 de junio a las 10 de la mañana a través de Entrada Uno.

Entradas Cypress Hill en el Estadio Malvinas Argentinas

Desde comienzos de los años noventa, Cypress Hill revolucionó la cultura urbana internacional con himnos como “How I Could Just Kill a Man”, “Insane in the Brain” y “Hits From the Bong”. Integrada por B-Real, Sen Dog, DJ Muggs y Eric Bobo, la banda logró construir un legado único que trascendió géneros, idiomas y fronteras culturales.

Su histórico disco “Black Sunday” alcanzó el primer puesto del Billboard 200 y marcó un antes y un después para el alcance global del hip hop. A partir de allí, el grupo se consolidó como una de las formaciones más influyentes de la música urbana y una referencia clave para artistas de todo el mundo.

La relación entre Cypress Hill y Argentina se fortaleció especialmente en los últimos años. En 2023, la banda lanzó junto a Trueno el remix de “Fuck El Police”, una colaboración que unió a dos generaciones fundamentales del rap y que confirmó el fuerte vínculo entre los referentes históricos del género y la nueva escena latinoamericana.

La influencia de Cypress Hill en el desarrollo del rap en español y la cultura urbana de América Latina ha sido determinante. Su identidad latina, su sonido inconfundible y su capacidad para derribar barreras culturales los transformaron en inspiración para innumerables artistas de la región.

A lo largo de más de treinta años de carrera, la banda continuó ampliando su legado con hitos históricos como su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y su aclamada presentación junto a la London Symphony Orchestra en el Royal Albert Hall de Londres.