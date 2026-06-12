Con una propuesta que fusiona reggaetón, trap romántico y sonidos influenciados por el R&B, ROA logró construir una identidad propia dentro de la escena urbana. Su estilo melódico y sus letras cargadas de sensibilidad y actitud le permitieron conectar con millones de oyentes alrededor del mundo.

El artista se presentará el 23 de agosto en Club Museum, en Buenos Aires, en lo que será su primer encuentro con el público argentino.

ROA llega a Buenos Aires (foto de prensa)

CONOCÉ MÁS A ROA

Nacido en Puerto Rico bajo el nombre de Gilberto Figueroa, comenzó a ganar notoriedad con canciones como “Bellakeame”, “JETSKI” y el viral “ETA RMX”, consolidando una carrera en constante ascenso que hoy lo posiciona entre las figuras más prometedoras del movimiento urbano latino.

Durante el último año, cosechó reconocimiento internacional, agotó entradas en distintas ciudades y fue destacado por medios especializados como una de las grandes apuestas de la música latina actual.

El anuncio de su llegada a Buenos Aires se produce en uno de los momentos más importantes de su carrera. ROA inició su esperado LATAM TOUR 2026 el pasado 9 de abril en San José, Costa Rica, luego de hacer historia en su tierra natal con dos funciones completamente agotadas en el Coca-Cola Music Hall de Puerto Rico, un hito que confirmó el crecimiento de su convocatoria y el fuerte vínculo que mantiene con sus seguidores.

Ahora, el artista desembarca en Argentina para encontrarse por primera vez con sus fans locales en el marco de una gira que recorrerá distintas ciudades de Latinoamérica y que marcará un nuevo paso en su expansión internacional.

Fechas en LATAM TOUR 2026