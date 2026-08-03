Cuarteto de Nos confirmó su esperado regreso a la Argentina con “Así Soy Yo”, una gira especial que recorrerá únicamente cinco ciudades de Latinoamérica. La banda uruguaya se presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires el sábado 22 de mayo de 2027 a las 21:00.

El tour también pasará por Bogotá, Ciudad de México, Santiago de Chile y Montevideo.

Cuándo salen a la venta las entradas para Cuarteto de Nos en Buenos Aires

Las entradas para el show en el Movistar Arena estarán disponibles a través de movistararena.com.ar.

Preventa exclusiva Banco Galicia: desde el jueves 6 de agosto a las 13:00 , con 6 cuotas sin interés para tarjetas Visa y Mastercard.

Venta general: desde el viernes 7 de agosto a las 13:00.

Cómo será la gira “Así Soy Yo”

“Así Soy Yo” fue concebido como una experiencia exclusiva para solo cinco capitales latinoamericanas, donde cada concierto tendrá una identidad propia.

Cada presentación contará con canciones que no se repetirán en las demás ciudades, además de una narrativa y una producción especialmente diseñadas para esta serie de shows.

El espectáculo recorrerá los últimos 20 años de la historia de Cuarteto de Nos, desde el lanzamiento de Raro hasta su trabajo más reciente, Puertas, poniendo un foco especial en el vigésimo aniversario del disco Raro, uno de los álbumes más importantes de su carrera.

Las cinco ciudades elegidas para la gira

Las 5 ciudades del tour "Así soy yo"

El tour “Así Soy Yo” recorrerá únicamente cinco escenarios de Latinoamérica: