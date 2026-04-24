Yiya Murano: Muerte a la hora del té se posiciona como uno de los documentales argentinos más impactantes del año en Netflix, ideal para quienes buscan aquellas historias reales donde la realidad, una vez más, supera a la ficción.

El caso de Yiya Murano, una de las figuras más oscuras de la crónica policial argentina, vuelve al centro de la escena con este estreno que llega a la pantalla el 23 de abril de 2026, y retoma una historia real que sigue generando impacto décadas después de los crímenes.

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Dirigido por Alejandro Hartmann, el documental tiene una duración aproximada de 96 minutos y forma parte de la apuesta de la plataforma por contenidos basados en casos reales nacionales.

De qué trata Yiya Murano: Muerte a la hora del té

La producción argentina reconstruye la historia de Yiya Murano, conocida como “la envenenadora de Monserrat”, acusada de asesinar a tres mujeres en 1979 mediante cianuro en encuentros sociales aparentemente inocentes.

El documental retoma el caso desde una perspectiva investigativa, con testimonios de especialistas, periodistas y personas cercanas a la historia. A través de estos relatos, se busca desentrañar no solo cómo ocurrieron los crímenes, sino también la personalidad de Murano y el contexto social que permitió que actuara durante tanto tiempo sin ser descubierta.

Martín Murano, el hijo de la mujer que quedó en la historia policial argentina.

La obra se inscribe dentro del género true crime, con un enfoque que combina reconstrucciones, archivos y análisis contemporáneo. De esta manera, propone una mirada más profunda que las ficciones previas sobre el caso.

Un caso real que marcó a la Argentina

La historia de Yiya Murano es uno de los episodios más impactantes de la criminalística nacional. Prestamista y figura aparentemente respetable, fue acusada de estafar a sus víctimas y luego asesinarlas para evitar devolver el dinero.

El tráiler oficial de Yiya Murano - Muerte a la hora del té, en Netflix

El caso tuvo gran repercusión mediática en su momento y se mantuvo vigente a lo largo de los años, inspirando libros, ficciones televisivas y ahora este documental. La nueva producción se diferencia por su intención de acercarse a los hechos desde una mirada documental, incorporando voces expertas como la periodista Virginia Messi, especializada en casos policiales.

Qué propone y qué destaca la crítica

Según los primeros avances y coberturas periodísticas, el documental apuesta por un tono crudo y revelador, alejándose del sensacionalismo. Se centra en entender las motivaciones detrás de los crímenes y el impacto que tuvieron en las víctimas y sus familias.

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Además se destaca el acceso a testimonios directos y material poco difundido, lo que permite ofrecer nuevas perspectivas sobre un caso ampliamente conocido. Este enfoque busca interpelar al espectador no solo desde el morbo del crimen, sino desde la reflexión sobre la manipulación, el engaño y la confianza.

En este sentido, la producción se suma a la ola de documentales que exploran el lado humano de los casos policiales, más allá del hecho delictivo en sí.

Yiya también es conocida como "la envenenadora de Monserrat".

Quiénes aparecen en Yiya Murano: Muerte a la hora del té

Como se trata de un documental, no hay actores interpretando personajes, sino protagonistas reales y especialistas que aportan sus testimonios. A continuación, referencias para tomar en cuenta: