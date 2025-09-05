Netflix nos tiene acostumbrados a una gran variedad de series en su catálogo, para todos los paladares y géneros posibles. En este caso, una miniserie brasileña que se estrenó hace pocos días pronto se transformó en una de las preferidas del público a nivel mundial: Los Ríos del Destino.

Uno de los puntos que sin duda también la hacen sólida y marca la diferencia es justamente su duración. Con solo 4 capítulos, la serie ofrece una trama que no se torna densa, sin escenas de relleno, ideal para maratonear en una tarde.

También cuenta con una estética cuidada, una fotografía que refleja con dureza el paisaje amazónico y una dirección que apuesta por lo directo y lo emocional. De hecho, se sabe que fue filmada en Belém, la capital del estado de Pará.

¿De qué se trata Los Ríos del Destino?

La serie narra la historia de personajes cuyas vidas se entrelazan de forma inesperada a lo largo de los ríos de la Amazonia Atlántica. Janalice, una joven secuestrada por traficantes de personas; Preá, quien debe aceptar su destino como líder de una banda de criminales que operan en los ríos de la región; y Mariangel, quien busca venganza por la muerte de su familia.

De hecho, desde el primer episodio Los ríos del destino propone una experiencia cargada de tensión, en la que los personajes se enfrentan a un mismo enemigo: el tráfico sexual.

Los ríos del destino refleja con dureza el paisaje amazónico.

A medida que Janalice intenta escapar de las garras de esta red, se embarca en una búsqueda sangrienta, impulsada por la necesidad de justicia y venganza. La serie explora su valentía y resiliencia mientras intenta romper la “pssica”, justamente una especie de maldición o mal augurio al que se hace referencia.

¿Quiénes actúan en la miniserie?

La protagonista de Los ríos del destino es Domithila Cattete, quien interpreta a Janalice. Además, actúan Lucas Galvino (Preá), Marleyda Soto (Mariangel), Sandro Guerra (Amadeu), Maycon Douglas (Zé Do Boi), Sendí Baré (Luzia), Ademara (Dionete), Welket Bungué (Philippe Soutin), Ricardo Teodoro (Ramiro) y Felipe Rocha (Jaime).

El tráiler oficial de Los ríos del destino, por Netflix.

Completan el reparto de la producción brasileña Ana Luiza Rios, Bruno Goya, Claudio Jaborandy, David Santos, Gabriel Knoxx, Luca Dan y Wesley Guimarães, entre otros.

¿En qué libro está basada Los Ríos del Destino?

La miniserie Los ríos del destino está basada en la novela Pssica de Edyr Augusto, publicada en 2015.

“Encontré el libro hace unos años y me di cuenta de que leerlo me hizo consciente de algunos problemas urgentes y de una realidad que necesita ser discutida. Estoy muy contenta de que ahora lancemos esta miniserie para que más gente pueda escuchar estas historias”, reveló en su momento la productora Andrea Barata Ribeiro.

Domithila Cattete es la protagonista que interpreta a Janalice.

Otro aspecto a tener en cuenta es que fue adaptada por Braulio Montovani, nada menos que el creador de Ciudad de Dios, junto a Stephanie Degreas.

Si te gustó Los Ríos del Destino…

Para aquellos que se quedaron con ganas de ver más sobre series brasileñas, Netflix tiene en su catálogo una que sin duda está entre las preferidas de los jóvenes.

Se trata de Sintonía, que retrata la interconexión entre la música, el narcotráfico y la religión en una favela de São Paulo, a través de las vidas de tres amigos que buscan cumplir sus sueños y mantener su amistad en un mundo marcado por la injusticia y el crimen organizado.