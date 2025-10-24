El castillo de Hogwarts se prepara para otro hechizo. Una serie de televisión de HBO Max se introducirá en el universo de Harry Potter, y con ella llegan preguntas: ¿Cómo será reinterpretado el mundo mágico en formato seriado? ¿Qué rostros nuevos tomarán los personajes que ya conocemos?

Entre los primeros adelantos filtrados se ve una figura rodeada de túnica larga, barba blanca y mirada sabia. Es el nuevo “guardián” del colegio de magia; su presencia genera sorpresa, debate y un renovado encanto.

Y aunque los detalles de la trama se reservan con sigilo, se adivina que la producción no será una mera repetición de las películas: habrá territorio inexplorado, personajes ampliados, y un enfoque diferente sobre lo que significa “volver a Hogwarts”.

¿Cuál es la apuesta de la serie?

La nueva producción televisiva tiene la intención de extender la historia original de los libros —y no solo revivirla. Según lo publicado, la serie adaptará cada uno de los tomos de J. K. Rowling por temporada, permitiendo expandir pasajes, personajes secundarios o escenas apenas esbozadas en las películas.

John Lithgow se suma al proyecto que sin duda será un éxito. Foto: AFP

Alta definición, mayor duración y posibilidad de explorar tramas más complejas: esa es la promesa de esta versión para la pantalla chica. Hogwarts ya no será solamente escenario de jóvenes aprendices; será un universo amplio, de varias estaciones y ritmos distintos.

Según se filtró, el rodaje ya comenzó en Reino Unido, y las imágenes de set muestran al castillo, exteriores y actores en maquillaje completo.

¿Quién será el nuevo Dumbledore?

La sorpresa más comentada fue el fichaje de John Lithgow como el nuevo Albus Dumbledore. El actor estadounidense aparece filtrado en las primeras fotos caracterizado con túnica, larga barba blanca, gafas y vestuario que remite al famoso director de Hogwarts.

Lithgow se suma a la lista de actores que dieron vida al icónico mago: tras Richard Harris y Michael Gambon, el personaje cambia de rostro una vez más. Su elección generó reacciones divididas: algunos aplauden su trayectoria, otros cuestionan que no sea británico para un personaje tan británico.

La serie también presenta al elenco que acompañará a Dumbledore en este nuevo viaje: entre los nombres se mencionan Paapa Essiedu como Snape, Nick Frost como Hagrid y Janet McTeer como la profesora McGonagall.

El genial actor John Lithgow se pondrá en la piel de Dumbledore.

¿Qué cambia con respecto a las películas?

Uno de los grandes cambios es el formato: donde las películas condensaban años de historia en dos o tres horas, la serie permitirá extender, explorar, detenerse en los rincones del mundo mágico.

Habrá más tiempo para personajes secundarios, para escenas que en los libros tenían una página y que en pantalla nunca se vieron.

Además, el equipo creativo promete una estética cuidada: escenarios originales, efectos especiales de última generación y una producción internacional a escala mayor. Los responsables dijeron que esta versión “no será un reboot” ni un remake exacto, sino una relectura que respeta el material original pero lo amplía.

Una nueva era para Hogwarts

Con el casting en marcha, la producción iniciada y la franquicia ampliándose hacia la televisión, la saga de Harry Potter entra en una nueva era.

Para fans, curiosos y nuevos espectadores: el universo mágico de Hogwarts reabre sus puertas. ¿Estás listo para volver al tablero?