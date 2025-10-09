HBO Max aprovechará el éxito de El Conjuro: Últimos Ritos para dar un paso decisivo en relación al universo cinematográfico protagonizado por los hermanos Warren.

Después de varias entregas de El Conjuro y otros títulos como Anabelle o La Monja, el mundo de los investigadores paranormales suma un nuevo elemento.

La noticia llega en medio de ese impulso: la plataforma anunció que una serie basada en el universo de El Conjuro ya está en desarrollo.

Qué se sabe de la serie de El Conjuro

Los detalles aún son fragmentarios, pero algunos nombres ya se asoman entre las sombras: Nancy Won fue designada como showrunner y productora ejecutiva. Won supo trabajar en Jessica Jones y Pequeños fuegos por todas partes, lo que sugiere una combinación de horror psicológico y carácter íntimo en la narrativa televisiva.

Puro terror para los amantes del género.

También fueron confirmados Peter Cameron y Cameron Squires como guionistas del proyecto, aunque no fue revelada la sinopsis, el elenco ni una fecha de estreno concreta.

Todavía es un enigma qué historia desarrollarán: si será una precuela, algo paralelo o una continuación directa del cine.

Del lado de producción, el proyecto está en manos de Winston Bros./Warner Bros. Television junto a Atomic Monster, la productora de James Wan, creador original de la saga cinematográfica. Peter Safran, quien produce los filmes de El Conjuro, también figura vinculado al proyecto televisivo como productor ejecutivo.

Hasta ahora no hay nombres confirmados de actores, por lo que está por verse si Patrick Wilson o Vera Farmiga retomarán sus roles en otra versión de la historia para la pantalla chica.

De qué tratará la serie

Lo que parece claro es que la serie seguirá profundizando en el universo Warren, donde los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren enfrentaron casos sobrenaturales que desbordan lo lógico.

La serie sobre El Conjuro se verá en HBO Max.

La producción televisiva apuntaría a continuar esa tradición, quizás explorando casos menos conocidos o expansiones del lore visto en las películas cinematográficas.

Según los rumores, el proyecto será una “continuación de la historia”que conocemos en cine, lo cual abre la posibilidad de que veamos nuevas investigaciones.

No se descarta que Ed y Lorraine Warren puedan aparecer o al menos figurar como referentes.

Un universo ampliado del terror

La saga de El Conjuro fue durante años uno de los fenómenos más rentables del terror moderno: sus historias sobre Ed y Lorraine Warren dieron pie a spin-offs como Anabelle y La Monja. Con esta serie, el universo Warren comienza a ramificarse hacia el formato televisivo.

Hubo filtraciones recientes que apuntan a que este proyecto no es improvisado: ya se confirmaron guionistas y showrunner, lo que sugiere que el desarrollo ya tiene dirección clara.

El anuncio coincide con el éxito del último filme: El Conjuro 4: Últimos Ritos recaudó más de US$ 194 millones a nivel global, lo que refuerza la decisión de expandir la narrativa hacia la televisión.

Con su saga cada vez más establecida, la incorporación de una serie de El Conjuro en HBO Max amplía su alcance y promete explorar el terror con más matices, más entrega narrativa y más noches de susto para los fanáticos.