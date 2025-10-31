Existe un gran debate en el público a la hora de sentarse a ver una película o serie de terror. Para muchos espectadores se limita con lo mismo: los respingos tras los golpes de música o sonido que hacen saltar del sillón, vinculados muchas veces con asesinos que dejan víctimas y sangre a su paso arrasador.

Sin embargo, quizá los más exigentes, buscan algo más, como atmósferas inquietantes, clímax inolvidables, ritmo endiablado y personajes trabajados o reflexiones interesantes.

Tras esta reflexión inicial, podemos decir que Archivo 81 logra conformar a ambos, y se convirtió desde su estreno en la plataforma de Netflix en 2022 en una pieza elogiada.

La serie de terror con toques de ciencia ficción fue producida por el maestro del terror James San (saga Warren), desarrollada por Rebecca Sonnenshine (The Boys) a partir de un podcast homónimo que ya tiene varias temporadas, y dirigida por Rebecca Thomas (Stranger Things),

De qué trata Archivo 81

La trama de la serie de 8 episodios de una hora cada uno gira en torno a Dan Turner, un archivista que es contratado por una compañía misteriosa para restaurar las cintas de video de un proyecto documental de la estudiante Melody Pendras.

Mamoudou Athie es el archivista y restaurador de películas Dan Turner.

Sin embargo, en medio del trabajo se da cuenta de que está reconstruyendo una investigación acerca de un culto peligroso. Cuando Dan se ve envuelto en la historia de Melody, se convence de que puede salvarla del aterrador final que conoció hace 25 años.

Quiénes actúan en Archivo 81

Mamoudou Athie interpreta al archivista y restaurador de películas Dan Turner, mientras que la actriz saudita Dina Shihabi se pone en la piel de la estudiante de posgrado Melody Pendras.

Además, completan el elenco Martin Donovan (Virgil); Matt McGorry, como Mark; Julia Chan actúa de Anabelle; Evan Jonigkeit, como Samuel; y Ariana Neal interpreta a Jess.

Elogio del público y de los críticos

Muchos son los puntos a favor que se pueden señalar sobre Archivo 81, y a continuación van algunos:

Mezcla de géneros, ya que fusiona elementos de thriller, terror, ocultismo, suspenso urbano y ciencia ficción.

Universo de Kaelego, dado que se nutre de un universo rico y complejo que incluye una mitología de cultos, un demonio (Kaelego), sociedades secretas y la idea de dimensiones alternativas.

Dos líneas temporales paralelas, por un lado Dan en el presente y Melody en el pasado, que se entrelazan de forma efectiva para construir la historia.

Archivo 81, la serie de Netflix que mezcla géneros y se cuenta en dos líneas temporales paralelas.

Por otro lado, las críticas fueron muy positivas. Por ejemplo, en Rotten Tomatoes tiene un índice de aprobación del 86%, con una nota media de 7.2/10.

Además, un consenso que señalaba: “Una intrigante mezcla de terror y cine negro. Archivo 81 ofrece adictivas emociones sobrenaturales que son inquietantes en el mejor sentido”.

¿Habrá una temporada 2 de Archivo 81?

Pero pese a que se trató de una ficción verdaderamente exitosa y en sus primeras tres semanas obtuvo más de 130 millones de horas reproducidas en todo el mundo y se mantuvo en el Top 10, Archivo 81 fue cancelada por Netflix y no tendrá una segunda temporada.

Si bien nunca hubo una respuesta oficial, algunos medios estimaron que el elevado costo de la producción iba a hacer poco rentable el proyecto.