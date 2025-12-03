Netflix encendió la expectativa de los fanáticos al revelar el tráiler oficial y nuevas imágenes de la quinta temporada de Emily en París.

La serie, que se convirtió en un fenómeno global, regresa con 10 episodios que estarán disponibles desde el 18 de diciembre.

Qué se sabe de la nueva temporada de Emily en París

En esta nueva entrega, Emily Cooper (interpretada por Lily Collins) enfrenta desafíos que la ponen a prueba tanto en el amor como en el trabajo.

Ahora al frente de la Agence Grateau Roma, la protagonista se adapta a la vida en una nueva ciudad, pero nada es tan sencillo como parece.

Cuando una idea laboral sale mal, Emily no solo sufre un golpe en su carrera, sino que también atraviesa una desilusión amorosa.

En medio de la búsqueda de estabilidad, se apoya en su estilo de vida francés, pero un secreto inesperado amenaza con romper una de sus relaciones más cercanas.

Emily In Paris. (L to R) Lily Collins as Emily, Philippine Leroy-Beaulieu as Sylvie Grateau, Bruno Gouery as Luc, Samuel Arnold as Julien in Emily In Paris. Cr. Courtesy of Netflix © 2025 Por: COURTESY OF NETFLIX

Emily in Paris. (L to R) Eugenio Franceschini as Marcello, Lily Collins as Emily in Emily in Paris. Cr. Giulia Parmigiani/Netflix © 2025 Por: GIULIA PARMIGIANI/NETFLIX

Emily in Paris. (L to R) Lily Collins as Emily, Lucas Bravo as Gabriel in Emily in Paris. Cr. Caroline Dubois/Netflix © 2025 Por: caroline dubois | CAROLINE DUBOIS/NETFLIX

Emily in Paris. (L to R) Lily Collins as Emily, Eugenio Franceschini as Marcello in Emily in Paris. Cr. Caroline Dubois/Netflix © 2025 Por: caroline dubois | CAROLINE DUBOIS/NETFLIX

Emily in Paris. (L to R) Lucien Laviscount as Alfie, Ashley Park as Mindy in Emily in Paris. Cr. Caroline Dubois/Netflix © 2025 Por: caroline dubois | CAROLINE DUBOIS/NETFLIX

Emily In Paris. (L to R) Eugenio Franceschini as Marcello, Lily Collins as Emily in Emily In Paris. Cr. Courtesy of Netflix © 2025 Por: COURTESY OF NETFLIX

La temporada promete momentos de honestidad, crecimiento personal y la posibilidad de que Emily abrace nuevas oportunidades, mientras fortalece sus vínculos y gana claridad sobre lo que realmente quiere.

El elenco y el equipo detrás de la serie

La serie creada por Darren Star cuenta con un elenco de lujo:

Lily Collins (Emily Cooper)

Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau)

Ashley Park (Mindy Chen)

Lucas Bravo (Gabriel)

Samuel Arnold (Julien)

Bruno Gouery (Luc)

William Abadie (Antoine Lambert)

Lucien Laviscount (Alfie)

Eugenio Franceschini (Marcello)

Thalia Besson (Genevieve)

Paul Forman (Nico)

Arnaud Binard (Laurent G)

Minnie Driver (Princess Jane)

Bryan Greenberg (Jake)

Michèle Laroque (Yvette)

La producción está a cargo de MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions y Jax Media, con un equipo de productores ejecutivos que incluye a Tony Hernandez, Lilly Burns, Andrew Fleming, Stephen Brown, Alison Brown, Robin Schiff, Grant Sloss y Joe Murphy.

Cuándo y dónde ver la quinta temporada

Todos los episodios de la quinta temporada de Emily en París estarán disponibles en Netflix a partir del 18 de diciembre.

Los fanáticos ya pueden disfrutar del tráiler y las nuevas imágenes, que anticipan una temporada llena de sorpresas, glamour y emociones a flor de piel.