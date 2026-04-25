La actriz Eva de Dominici eligió un look sensual y sofisticado para celebrar su cumpleaños número 31 en Buenos Aires. La celebración tuvo lugar el viernes por la noche, pasadas las 22:30, en un exclusivo restó de la Costanera, donde compartió un festejo íntimo rodeada de su círculo más cercano.

Para la ocasión, Eva apostó por un mini vestido negro strapless, ajustado al cuerpo y con sutil brillo, que resaltó su figura y marcó un estilo nocturno elegante y moderno. Completó el outfit con sandalias de taco y accesorios delicados, manteniendo una estética minimalista pero impactante, ideal para una celebración relajada pero chic.

El festejo de cumpleaños de Eva de Dominici en Buenos Aires (Foto: Movilpress).

El look con el que Eva de Dominici festejó su cumpleaños en Buenos Aires (Foto: Instagram/@reydel).

LAS FOTOS Y LOS DETALLES DEL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE EVA DE DOMINICI EN BUENOS AIRES

Durante la noche hubo un menú especial de tragos, música y baile. Uno de los momentos más emotivos fue cuando la actriz sopló las velitas de su torta, rodeada de sus afectos. Apenas llegó al lugar, Eva se acercó especialmente a saludar a quien definió como su “madrina”, la periodista Marisa Brel, en un gesto que no pasó desapercibido entre los invitados.

El festejo de cumpleaños de Eva de Dominici en Buenos Aires (Foto: Instagram/@reydel).

El festejo, aunque íntimo, estuvo cargado de complicidad, risas y momentos compartidos que reflejan el gran presente personal de la actriz. Con este look y una celebración a su estilo, Eva de Dominici reafirmó su impronta: sensual, elegante y siempre fiel a su esencia.

El festejo de cumpleaños de Eva de Dominici en Buenos Aires (Foto: Movilpress).

Marisa Brel en el festejo de cumpleaños de Eva de Dominici en Buenos Aires (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.

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