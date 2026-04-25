La actriz Eva de Dominici eligió un look sensual y sofisticado para celebrar su cumpleaños número 31 en Buenos Aires. La celebración tuvo lugar el viernes por la noche, pasadas las 22:30, en un exclusivo restó de la Costanera, donde compartió un festejo íntimo rodeada de su círculo más cercano.
Para la ocasión, Eva apostó por un mini vestido negro strapless, ajustado al cuerpo y con sutil brillo, que resaltó su figura y marcó un estilo nocturno elegante y moderno. Completó el outfit con sandalias de taco y accesorios delicados, manteniendo una estética minimalista pero impactante, ideal para una celebración relajada pero chic.
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Durante la noche hubo un menú especial de tragos, música y baile. Uno de los momentos más emotivos fue cuando la actriz sopló las velitas de su torta, rodeada de sus afectos. Apenas llegó al lugar, Eva se acercó especialmente a saludar a quien definió como su “madrina”, la periodista Marisa Brel, en un gesto que no pasó desapercibido entre los invitados.
El festejo, aunque íntimo, estuvo cargado de complicidad, risas y momentos compartidos que reflejan el gran presente personal de la actriz. Con este look y una celebración a su estilo, Eva de Dominici reafirmó su impronta: sensual, elegante y siempre fiel a su esencia.
Fotos: Movilpress.
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