Las fotos de Eva de Dominici andando en silla de ruedas generaron preocupación, y tras el hermetisimo inicial, la actriz rompió el silencio para reaccionar a las preocupantes versiones que circularon.

“Es algo privado así que yo prefiero no hacer comentarios al respecto. Sí es cierto que tuve una intervención y salió todo bárbaro. Además, tuve una bronquitis que me tuvo en reposo unos días, pero nada grave”, contó la excuñada de Penelope Cruz.

Entonces se quejó de la prensa: “Pasa es que los titulares dicen otra cosa y hay gente que está preocupada por mi salud. Estoy re bien, estoy laburando ya en Los Ángeles”.

Eva de Dominici explicó los problemas de salud que tuvo en Buenos Aires.

La operación de Eva de Dominici

De todas formas, Fernanda Iglesias contó que Eva se comunicó con ella para confirmar que “tuvo una operación que se llama mastopexia”.

“Es una operación reconstructiva de mamas porque durante el embarazo tuvo algo que se llama gigantomastia. O sea, que las mamas se agrandan mucho por un problema hormonal. No se sentía cómoda con su cuerpo”, describió a cirugía que se hizo en Buenos Aires.

“No le gustaba cómo le quedaban los vestidos. Era un tema estético, pero no fueron prótesis”, aclaró la mamá de Cairo Cruz (6).

La complicación del cuadro de salud de Eva de Dominici

“Lo que le pasó fue que se le complicó con una bronquitis. Imagínense estar operada del pecho, tosiendo. Con lo que duele eso”.

“No estuvo mucho en el sanatorio, estuvo en el hotel, atendida ambulatoriamente, con enfermeros y gente. Pero ella tenía un viaje a Los Ángeles porque tenía la presentación de la primera película importante que hace en Hollywood como antagonista de Mark Wahlberg”.