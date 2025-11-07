Después de semanas de especulaciones y versiones cruzadas, Eva De Dominici y Eduardo Cruz ya no están juntos. La noticia se confirmó este jueves en LAM (América TV), cuando Ángel de Brito lanzó la bomba en vivo: “Está separada… después de ocho años y un hijo”, anunció el conductor, dejando al panel y a los televidentes en shock.

La pareja, que comenzó su relación en 2018 y tuvo a su hijo Cairo en 2019, parecía consolidada. Sin embargo, en los últimos meses crecieron los rumores de crisis, alimentados por supuestas infidelidades y mensajes enigmáticos en redes sociales. Eduardo, hermano de Penélope Cruz, compartió en noviembre un posteo misterioso en Instagram, mientras que Eva optó por el silencio.

Eva de Dominici (Foto: Instagram)

En el programa, tras la revelación de De Brito, se emitió un móvil con Eva De Dominici desde un evento en Buenos Aires. Consultada sobre su situación sentimental, la actriz intentó esquivar el tema: “No quiero hablar de mi familia ahora”, respondió. Pero ante la pregunta directa sobre si seguía con Eduardo, no lo negó y se despidió con una frase que dejó todo claro: “Ay, perdón… después me veo hablando y parezco una boluda. Les mando un beso a todos”.

Leé más:

Eva de Dominici quedó envuelta en una fuerte polémica con la película de Francella

CÓMO FUE LA HISTORIA DE AMOR DE EVA DE DOMINICI Y EDUARDO CRUZ EN HOLLYWOOD

El panel de LAM no tardó en analizar la noticia. “Después de ocho años y un hijo, esto va a ser noticia internacional”, insistió De Brito, mientras las panelistas debatían sobre el futuro profesional de Eva en Hollywood y su bajo perfil durante la relación. “¿Seguirá teniendo carrera allá? A lo mejor él la ayudó mucho”, deslizó una de las panelistas, haciendo referencia al vínculo de Eduardo Cruz con la industria musical y cinematográfica.

La relación entre Eva De Dominici y Eduardo Cruz comenzó en Los Ángeles en 2018. Desde entonces, la actriz argentina construyó una carrera sólida en Estados Unidos, con trabajos junto a Bruce Willis y Pedro Pascal, y un papel destacado en la serie The Cleaning Lady. En paralelo, la pareja mantuvo una vida familiar discreta, lejos del escándalo… hasta ahora.

Eva de Dominici y Eduardo Cruz en la alfombra roja de los Premios Oscars 2022.

Los rumores de crisis se intensificaron a fines de 2024, cuando trascendió que Eva habría tenido un encuentro con Lenny Kravitz en Buenos Aires. Aunque nunca se confirmó oficialmente, esa versión habría generado tensión en la pareja. “El enojo fue porque ella ocultó cosas… por ejemplo, la visita al hotel donde estaba Lenny”, aseguró el periodista Juan Etchegoyen en su momento. Desde entonces, todo indicaba que la relación estaba al borde de la ruptura.

Hoy, la confirmación de Ángel de Brito pone fin a las especulaciones. Eva De Dominici y Eduardo Cruz ya no están juntos. La actriz, que se encuentra en Argentina por compromisos laborales, evitó dar detalles, pero su silencio y las palabras del conductor despejan cualquier duda.

Leé más:

Los looks de Nicole Neumann, Eva de Dominici y Natalia Lobo en un desfile que inauguró la temporada 2026

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.