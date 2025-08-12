Eva de Dominici fue cuestionada por el tráiler que salió a la luz de Homo Argentum, película que se estrena el 14 de agosto.

¿El motivo? A la actriz la juzgaron duro por interpretar, presuntamente, a una mujer que hace una falsa denuncia por violencia de género.

En Puro Show debatieron sobre la posible controversia que podría despertar la composición de la actriz y le consultaron por el tema.

POR QUÉ LA ESCENA DE EVA DE DOMINICI GENERÓ POLÉMICA

Matías Vázquez: “La escena va a generar polémica. La película se estrena el 14 de agosto. ¿Qué va a pasar? Porque cuando ella dice ‘dame 50 mil dólares o digo que me violaste’. En la sociedad pasa eso”.

Angie Balbiani: “La mujer tiene un poder muy grade al decir ‘mi ex marido es maltratador’. Hay muchos casos que son reales. De hecho, mañana vamos a tener la sentencia de Julieta Prandi. Los juzgados están tapados de papeles y la mujer utiliza ese recurso”.

Pampito: “Obviamente, hay falsas denuncias, como en todos lados. No tiene que ver con el género. Podés estafar y hacer denuncia de lo que sea. Yo soy cero feminista, pero es cierto que las mujeres han padecido mucho a los hombres. Sobre todo a los hombres con poder”.

Acto seguido, Pampito presentó la nota de Eva con Puro Show desde la avant premiere de Homo Argentum, y anticipó: “En el caso de Eva siento que tiene culpa por la escena que hizo. Tiene que hacerse cargo de la escena que hizo. Justifica al personaje”.

QUÉ EVA DE DOMINICI DE LA POLÉMICA ESCENA EN HOMO ARGENTUM

“Tu escena, la del ascenso con Guillermo va a dar mucho de qué hablar, por el tema de la extorsión y por dar a entender que hace una denuncia por violencia de género que, en teoría, no es real. ¿Te costó tomar ese personaje? ¿Qué creés que la gente va a decir al respecto?”, le preguntó el notero a Eva de Dominici.

Con contundencia, la actriz contestó: “Gastón (Duprat) me había llamado para hacer otro personaje, pero cuando leí esta secuencia, me encantó porque no es lo que piensan. No es lo que parece”.

“En el tráiler quizás se puede interpretar así, pero no. El personaje de Guillermo es de un corrupto, que vende una vida familiar de pantalla. Es el dueño de un laboratorio con miedo a que el karma le toque la puerta, y viene esta chica con sed de venganza. El final no se los puedo contar. Pero nada que ver”.

“Yo sé que las estadísticas (de violencia de género) hablan por sí sola. No tiene nada que ver con eso. Este personaje vive en la mente de este tipo. Cuando vean la película, se van a dar cuenta de que nada que ver... Lo chicos provocan en las historias”, aseveró De Dominici, anticipándose a la posible polémica.

