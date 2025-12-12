Siete años después, Eva De Dominici decidió reveló cuáles fueron las verdaderas razones que la llevaron a terminar su relación con Joaquín Furriel.

Recién separada de su esposo Eduardo Cruz, padre de su hijo Cairo, Eva relató cómo vivió su ruptura con Furriel. “Me sentí muy acompañada por mis amigos y mi familia en ese momento. Fue una etapa difícil, pero hoy lo veo con mucha paz”, expresó.

“Va a ser una persona importante para mí, siempre. Lo admiro y lo quiero como persona”, había dicho cuando anunció la separación.

Eva De Dominici reveló el motivo de su separación de Joaquín Furriel, siete años después

POR QUÉ SE SEPARARON EVA DE DOMINICI Y JOAQUÍN FURRIEL

Sin embargo, con los años comenzaron a circular versiones que apuntaban a diferencias más profundas que las que ambos habían reconocido públicamente. Y fue la propia Eva quien ahora decidió aclarar qué fue lo que realmente los separó.

Su proyección profesional ya estaba orientada al exterior, con la idea concreta de instalarse en Estados Unidos y apostar a producciones internacionales. Furriel, en cambio, tenía claro que quería continuar desarrollando su carrera en Argentina.

Esa diferencia de objetivos, sumada a las agendas laborales y a la distancia que comenzaba a imponerse, terminó marcando el rumbo final de la relación. “A veces las cosas no funcionan como esperás, pero lo que puedo decir de Joaquín es todo bueno”, reafirmó De Dominici.