Sin aliento (No Limit en inglés y Sous Emprise en su idioma original) es una película francesa de drama y romance, que apenas fue estrenada se ubicó entre las más vistas de Netflix. Y no es para menos dado que ofrece escenas muy jugadas, que dieron mucho que hablar.

El filme de casi dos horas de duración fue creado y dirigido por David M. Rosenthal, de la compañía productora Nolita Cinema.

De que trata la película Sin aliento

La trama se centra en Roxana Aubrey, una joven que dejó sus estudios y se mudó a París con una idea clara: una transformación personal que pronto se volvió mucho más oscura de lo esperado.

En la capital francesa la joven exploró el buceo, y lo que comenzó como una actividad liberadora terminó convirtiéndose en el eje de su vida. El mar, la profundidad y el riesgo funcionaron como metáforas constantes de su estado emocional.

Durante sus prácticas Roxana conoció a Pascal, su instructor. La atracción se volvió evidente desde el primer encuentro, y la relación avanzó muy velozmente. Deseo, pasión, silencios y romance a cada momento, empezaron a dejar salir un costado más peligroso.

La película está basada en la historia real de Audrey Mestre, una buceadora francesa.

Una historia apasionada se volvió un vínculo tóxico y perturbador que dejó a la protagonista atrapada en una dinámica emocional que la superó.

La película está basada en la historia real de Audrey Mestre, una buceadora francesa cuya especialidad fue el buceo libre o la apnea.

En octubre de 2002, Mestre intentó romper el récord femenino impuesto por Tanya Streeter de 160 metros de profundidad. Logró sumergirse sin problemas a una profundidad de -171 metros, pero la inmersión se complicó con un final no muy esperado.

Las escenas subidas de tono de las que todos hablan

Sin dudas una de las aristas que más impactaron en el público tiene que ver con algunas escenas de alto voltaje. Más que obvio resulta mencionar que, el erotismo cumplió una función clara dentro del relato.

Así, entonces, cada encuentro íntimo reforzó el clima opresivo de la historia. La pasión inicial dio paso a situaciones incómodas, donde el deseo convivió con el peligro. Un fenómeno que mantuvo a quien se sienta frente a la pantalla siempre expectante.

La película no deja lugar a dudas por qué fue marcada como una de las más fogosas del catálogo actual.

De todos modos, aclaran que la intención no apuntó a una propuesta superficial, sino de componer un drama psicológico con múltiples capas.

Camille Rowe interpreta a Roxana Aubrey en la película francesa.

Cómo es el reparto de Sin aliento