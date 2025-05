Hace algún tiempo, Netflix confirmó oficialmente que prepara la remake de La Familia Ingalls, la clásica serie que sigue cautivando al público a través de la pantalla de Ciudad Magazine, y ahora se supo qué actores interpretarán a los icónicos personajes de Charles, Caroline, Laura y Mary Ingalls en esta nueva versión.

La plataforma adaptará las novelas de Laura Ingalls Wilder que sirvieron de base para la recordada serie original de 1974 protagonizada por Michael Landon y Melissa Gilbert. Emitida en un principio por CBS, Little House on the Prairie se convirtió en un fenómeno global con nueve temporadas, más de 200 episodios y tres telefilms, hasta su final en 1983.

También conocida en Latinoamérica como La pequeña casa de la pradera o Los Pioneros, la serie cuenta la historia de Laura Ingalls, una niña que crece con su familia durante la expansión del oeste estadounidense. Junto a sus padres y hermanas, se instalan en Walnut Grove, Minnesota, donde enfrentan desafíos cotidianos, tragedias y aprendizajes.

SE SUPO QUIÉNES SON LOS PROTAGONISTAS DE LA NUEVA VERSIÓN DE LA FAMILIA INGALSS QUE PREPARA NETFLIX

La serie original fue un éxito retundo en todo el mundo. Melissa Gilbert interpretó a Laura, Michael Landon fue Charles, Karen Grassle dio vida a Caroline, y Melissa Sue Anderson fue Mary. En Argentina, la serie se emitió ininterrumpidamente durante décadas en casi todos los canales de aire, y hoy sigue su carrera por Ciudad Magazine.

El anuncio de Netflix generó gran expectativa entre los fanáticos de todo el mundo. Finalmente, se revelaron los nombres de los actores que integrarán el elenco principal. A continuación, te contamos quiénes son los elegidos para dar vida a la nueva familia Ingalls:

Alice Halsey será Laura Ingalls

La familia Ingalls: Alice Halsey será Laura Ingalls (Fotos: Web)

Luke Bracey será Charles Ingalls

La familia Ingalls: Luke Bracey será Charles Ingalls (Fotos: Web)

Crosby Fitzgerald será Caroline Ingalls

La familia Ingalls: Crosby Fitzgerald será Caroline Ingalls (Fotos: Web)

Skywalker Hughes será Mary Ingalls

La familia Ingalls: Skywalker Hughes será Mary Ingalls (Fotos: Web)

