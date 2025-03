Jack Lilley, actor y crítico de cine, que fue muy reconocido por su participación en novela La familia Ingalls, falleció a los 91 años.

Así lo confirmó su excompañera de reparto Melissa Gilbert (Laura Ingalls en la historia) quien, muy angustiada, lo despidió en Instagram mediante un desgarrador mensaje.

Melissa despidió a Jack. Foto: IG | melissagilbertofficial

“La familia de La familia Ingalls ha perdido a uno de los nuestros. Jack Lilley ha fallecido. Era una de mis personas favoritas en el mundo”, escribió en la red social, junto a una foto actual del actor.

¿DÓNDE BRILLÓ JACK LILLEY?

Más allá de La Familia Ingalls, Jack Lilley brilló en Sudden Impact (1983), Young Guns (1988), Planet of the Apes (2001) y The Legend of Zorro (2005).