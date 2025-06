Alice Halsey (10 años) como Laura Ingalls , descrita como una “heroína joven y brillante que cuestiona la autoridad”. Halsey ha trabajado en Lecciones de química (Apple TV+), Kindergarten: The Musical (Disney Jr.) y Days of Our Lives .

Luke Bracey (36 años) como Charles Ingalls , padre de familia. Bracey ha actuado en Elvis , Hacksaw Ridge , Monte Carlo y la serie Little Fires Everywhere .

Crosby Fitzgerald interpretará a Caroline Ingalls , la matriarca, con experiencia en series como Palm Royale , Abbott Elementary y The First Lady .

Skywalker Hughes (13 años) será Mary Ingalls, la hermana mayor. Ha participado en Joe Pickett, Accused y futuros proyectos como I, Object y In the Blink of an Eye.