Amazon Prime Video apostó nuevamente por el drama psicológico juvenil con Éramos Mentirosos (We Were Liars), una serie de ocho episodios basada en el best seller homónimo de E. Lockhart.

La protagonizan Emily Alyn Lind, Mamie Gummer, Caitlin Fitzgerald, Rahul Kohli y Candice King, entre otros, y la dirigen Erica Dunton, Nzingha Stewart, Kim So-yong, Tara Miele y Julie Plec.

¿De qué trata Éramos mentirosos?

La trama se centra en Cadence Sinclair, una adolescente perteneciente a una poderosa y rica familia estadounidense. Cada verano, los Sinclair se reúnen en su isla privada, situada frente a la costa de Massachusetts. Desde pequeñas, Cadence, sus primos Johnny y Mirren, y un amigo cercano llamado Gat forman un grupo inseparable conocido como “Los mentirosos” (The Liars). Juntos comparten tardes de sol, travesuras y vínculos profundos que parecen trascender el tiempo.

Pero todo cambia en el verano número quince, cuando un accidente misterioso deja a Cadence con amnesia, migrañas severas y una sensación de vacío que la atormenta. Dos años más tarde, decide volver a la isla decidida a descubrir qué sucedió realmente aquella temporada que su mente bloqueó.

Poder, culpa y pérdida: los temas de Éramos mentirosos

Los críticos se refirieron a Éramos Mentirosos como una reflexión sobre la negación, las tensiones familiares y la fragilidad de los recuerdos.

El tráiler oficial de la serie We Were Liars.

Los Sinclair viven rodeados de privilegios, pero su mundo está plagado de rivalidades y silencios. La isla, que en apariencia es un paraíso exclusivo, se convierte en un escenario de duelo, de secretos enterrados y de traumas.

Visualmente destaca por sus playas doradas, casas familiares perfectas y atardeceres nostálgicos. Esta estética contrasta con la oscuridad emocional que atraviesan los personajes. La dirección de arte y la fotografía logran capturar esa tensión entre lo que se ve y lo que se oculta.

Éramos Mentirosos: el libro

El libro We Were Liars es una novela juvenil escrita por la autora estadounidense E. Lockhart y publicada en 2014.

Desde su lanzamiento, se convirtió en un fenómeno literario gracias a su estilo narrativo, su estructura fragmentada y, sobre todo, su impactante giro final.

Éramos mentirosos (We Were Liars) cuenta con ocho episodios.

We Were Liars fue un éxito de ventas en la lista del New York Times, recibió numerosos elogios de la crítica y ganó el Goodreads Choice Award en la categoría de ficción juvenil. Ha sido traducido a más de 30 idiomas y hoy se considera un referente dentro del género young adult.

Una especialista en el género

Una de las directoras detrás de la serie es Erica Dunton, la misma que dirige algunos capítulos de El Frente Costero, otra popular serie de intriga del momento. Sin embargo, quien figura como creador de esa serie es Kevin Williamson.

El Frente Costero, disponible en Netflix, cuenta la historia de los Buckley, una familia desesperada por mantener el control del declive de su imperio pesquero de Carolina del Norte y que para salir a flote tienen que recurrir a medios cada vez más peligrosos.

A diferencia de Éramos Mentirosos, El Frente Costero está disponible en la plataforma de Netflix.