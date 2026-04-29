La ciudad de Punta del Este se prepara para vivir un acontecimiento sin precedentes: el Primer Festival de Cine de Inteligencia Artificial, IA HORIZONS, que se realizará del 27 al 31 de mayo de 2026.

El evento promete revolucionar la escena audiovisual y posicionar a Uruguay como un referente global en la convergencia entre arte, tecnología y creatividad.

Un festival que mira al futuro del cine

La inteligencia artificial ya está cambiando la manera en que se produce y se consume contenido audiovisual.

Herramientas como Runway ML, Sora (OpenAI), Pika Labs, Kaiber, LeiaPix, Descript y ElevenLabs permiten generar imágenes, animaciones, voces, música y hasta montajes completos, abriendo la puerta a nuevas formas de narrar historias y democratizando el acceso a la creación cinematográfica.

En este contexto, IA HORIZONS se presenta como un espacio de exhibición, formación y reflexión sobre estas nuevas narrativas. El festival recibirá cortometrajes y mediometrajes de entre 5 y 20 minutos (o más), desarrollados parcial o totalmente con herramientas de inteligencia artificial.

La convocatoria está abierta tanto a creadores individuales como a colectivos artísticos y productoras.

¿Por qué Uruguay y por qué Punta del Este?

Uruguay es reconocido por su estabilidad institucional, su cultura democrática y su ecosistema tecnológico en crecimiento. Además, el país se destaca por su respeto a los derechos humanos y su perfil de “País de Encuentro”.

En este marco, Punta del Este, con su infraestructura turística y proyección internacional, se convierte en el escenario ideal para lanzar un festival que apunta a transformar el lenguaje audiovisual del siglo XXI.

Desde la organización aseguran que IA HORIZONS será el primero de muchos, en un contexto donde la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados y ya existe una comunidad global de creadores experimentando con estas herramientas.

Foto: IA

Uruguay tiene la oportunidad de posicionarse como sede permanente o rotativa de un movimiento que está redefiniendo el cine a nivel mundial.

Los objetivos del festival

El festival busca posicionar a Uruguay como pionero en la intersección entre arte, tecnología, turismo y cultura. Entre sus principales metas se destacan:

Fomentar la creación audiovisual mediante el uso responsable de la inteligencia artificial.

Estimular el turismo cultural y tecnológico en la región.

Generar espacios de formación, charlas magistrales y talleres con referentes internacionales.

Promover la ética y la inclusión en el uso de la IA en las industrias creativas.

Un evento con respaldo institucional

IA HORIZONS ya cuenta con el auspicio del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Turismo, la Intendencia de Maldonado y la declaración de interés por parte de la Junta Departamental de Maldonado.

Además, el equipo de producción del festival ofrecerá de manera gratuita y honoraria la realización de un comercial para la Universidad, como parte de su compromiso con la formación y el desarrollo cultural.

La cuenta regresiva ya empezó y Punta del Este se prepara para recibir a creadores, expertos y curiosos de todo el mundo en un festival que promete marcar un antes y un después en la historia del cine y la inteligencia artificial.