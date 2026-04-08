El 8 de abril no es un día más para Nancy Dupláa y Pablo Echarri. La fecha marca el nacimiento de Julián, el menor de sus hijos, y cada año se convierte en una celebración íntima y cargada de emoción para la familia.

El joven cumplió 16 años y, pese a su bajo perfil, su mamá lo homenajeó públicamente. A través de sus redes sociales, la actriz compartió una foto junto a él y le dedicó un mensaje tan simple como profundo: “Feliz cumpleaños hijito musical y compañero en todas. Te quiero”.

El tierno mensaje de Nancy Dupláa a su hijo Julián en un día especial. Crédito: Instagram

El posteo no pasó desapercibido, especialmente porque Julián suele mantenerse alejado de la exposición mediática. A diferencia de sus hermanos Luca y Morena, que tienen una presencia mucho más visible, él prefiere una vida tranquila y lejos de los flashes.