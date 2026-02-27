Celeste Cid volvió a emocionar a sus seguidores con un gesto íntimo y cargado de amor hacia su pareja, Santiago Korovsky, en el día de su cumpleaños.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió una serie de postales junto al creador de División Palermo, acompañadas por un mensaje que rápidamente se volvió viral. “Feliz cumple al pibe más bueno, gracioso, chiflado, serio y dulce que conozco”, escribió, dejando entrever la complicidad que atraviesa su vínculo.

Pero más allá de la celebración, el texto dejó ver el costado más profundo de la relación. En sus palabras, Celeste Cid destacó el rol fundamental que tuvo Santiago Korovsky durante uno de los momentos más difíciles de su vida: la muerte de su padre.

“El que fue mi amigo mientras mi papá se iba a otros planos e hizo que el mundo doliera un poquito menos de a ratos”, expresó con sensibilidad.

La publicación también reveló parte de la cotidianeidad que comparten como pareja: clases de cocina, maratones de series, viajes por ruta, sesiones de meditación y hasta bailes improvisados en la calle, ya sea tango, folklore o reggaetón, mientras caminan tomados de la mano.

Celeste Cid emocionó a las redes con un romántico saludo a Santiago Korovsky por su cumpleaños. Crédito: Instagram

EL ROMÁNTICO SALUDO DE CELESTE CID A SANTIAGO KOROVSKY QUE CONMOVIÓ A LAS REDES

Entre las frases que más resonaron, hubo una que resumió el espíritu del posteo: “Sos un sueño”.

Además, la actriz hizo una mención especial al vínculo que el actor mantiene con su hijo, André Horvilleur, de 21 años, al definirlo como “la panza favorita de mi hijo”.