En medio de un clima de amor y complicidad, Santiago Korovsky enterneció a sus seguidores al dedicarle un mensaje muy especial a Celeste Cid por su cumpleaños. La pareja, que suele mantener un perfil cuidado pero siempre cercano con su comunidad, volvió a demostrar que atraviesa un gran presente sentimental.

El saludo del actor se viralizó rápidamente por el tono íntimo y poético con el que le habló a la actriz, dejando en evidencia el vínculo sólido y relajado que comparten.

EL MENSAJE DE AMOR DE SANTIAGO KOROVSKY A CELESTE CID

A través de su cuenta de Instagram, Korovsky le escribió una dedicatoria cargada de cariño a la cumpleañera: “Feliz cumple hermosa, sos lo más lindo que existe. Compartir el camino con vos es mi parte favorita del viaje. Gracias por hacer mi vida más linda, más loca y más impredecible. Te amo mucho”, expresó el actor, arrobando a @mcelestia.

El posteo no tardó en sumar miles de likes y comentarios de fans que celebraron el amor entre ambos, destacando la sensibilidad del mensaje.

El romántico mensaje de Santiago Korovsky a Celeste Cid por su cumpleaños: “Te amo mucho”. Crédito: Instagram

LA RESPUESTA DE CELESTE CID: AMOR Y HUMOR EN UNA SOLA FRASE

Lejos de quedarse atrás, Celeste Cid respondió con ternura y una cuota de humor que reflejó a la perfección la dinámica de la pareja.

“Te amo mucho. Es hermoso estar haciendo una fila en Migraciones con vos hace media hora y que aún nos quede 1 más por delante y sea el mejor plan. Vó sos el mejor plan, siempre”, escribió la actriz.

La frase, espontánea y divertida, fue muy celebrada por los seguidores, que no tardaron en señalar que esos pequeños momentos cotidianos también son una forma de romanticismo.