En las últimas horas, Santiago Korovsky publicó un video para mostrar sus dotes como basquetbolista: no embocó ni una y le dejó un mensaje a Celeste Cid.
Las imágenes fueron tomadas en Croacia, durante las vacaciones de la pareja. Allí se ve un día de lluvia y al actor intentando una y otra vez desde diferentes ángulos.
Sin embargo, siempre tuvo la misma puntería: nula. Incluso, en medio de sus intentos, gritaba negativamente, demostrando su frustración (exagerada para el video).
EL MENSAJE DE SANTIAGO KOROVSKY A CELESTE CID
Quien filmó el video fue la actriz, que tuvo extrema paciencia bajo la lluvia croata, entre construcciones centenarias.
Por eso, Santiago le dedicó el irónico posteo: “Un poquito de basket. Gracias @mcelestia por la paciencia”.