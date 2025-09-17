Celeste Cid decidió alzar la voz tras recibir una oleada de comentarios en redes sociales relacionados con su apariencia física. La actriz de 41 años utilizó su cuenta de Instagram para dejar en claro su postura frente a las especulaciones sobre supuestas intervenciones estéticas.

“No tengo cirugías: soy una mujer de casi 42 años, y me parece justo que las mujeres podamos crecer en paz”, escribió con firmeza.

La declaración llegó luego de varias apariciones públicas en entrevistas televisivas, donde algunos usuarios comenzaron a cuestionar su imagen y compararla con la de sus inicios en la pantalla.

La artista no dudó en responder a los rumores y mencionó ejemplos concretos de los comentarios que había leído: “Ya no tiene la misma cara que a los 20”, “¿qué se hizo?”, “basta de cirugías”.

Celeste Cid contra los comentarios sobre su aspecto: “No tengo cirugías, soy una mujer de casi 42 años” | Créditos: Instagram @mcelestia

Frente a esa mirada crítica, Celeste Cid planteó un límite: “Pretender que tengamos la misma cara para siempre, además de cruel, es imposible”.

CELESTE CID, 30 AÑOS DE PROFESIÓN

En su mensaje también hubo lugar para el agradecimiento. La artista destacó los mensajes positivos que recibió sobre sus más de tres décadas de trayectoria.

“Me encontré con tantos mensajes hermosos hacia mí y hacia mi trabajo... 30 años, este año, que me llenan de alegría saberlos ahí, que sigan recordando personajes, frases, historias, saber que fueron compañía de tantos, en tantos momentos”, escribió.

Celeste Cid contra los comentarios sobre su aspecto: “No tengo cirugías, soy una mujer de casi 42 años” (Foto: Instagram/mcelestia)

Lejos de quedarse en lo personal, la actriz identificó un trasfondo cultural en los comentarios sobre su apariencia, en especial aquellos escritos por mujeres. “El hecho de que además estos comentarios sean escritos por otras mujeres no hace más que evidenciar el mandato que tenemos encima: no se nos está permitido envejecer”, reflexionó.

Celeste llamó a repensar esos mandatos sociales y a abrazar el paso del tiempo como un proceso inevitable: “No hay manera de frenar eso, abracemos el tiempo, incluso el que le dedicamos a escribir mensajes a otrxs, también es tiempo de nuestras propias vidas”.