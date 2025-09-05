André Horvilleur, el hijo que tienen en común Celeste Cid y Emmanuel Horvilleur, celebró sus 21 años y tanto la actriz como el músico lo homenajearon con tiernos mensajes en redes sociales.

El joven, que desde hace un tiempo cultiva un perfil bajo, comienza a mostrarse más cerca del arte y la música, siguiendo los pasos de sus reconocidos padres.

“Felices 21 años, amor de mi vida. No hay felicidad más grande que ser tu mamá”, escribió Celeste en Instagram junto a una serie de postales que recorren distintas etapas de la vida de su hijo.

El hijo de Celeste Cid y Emanuel Horvilleur cumplió 21 años: así está hoy | Créditos: Instagram @mcelestia

Emmanuel, por su parte, también se sumó al festejo con un mensaje cargado de orgullo y una foto actual de André.

El hijo de Celeste Cid y Emanuel Horvilleur cumplió 21 años: así está hoy | Créditos: Instagram @aluhorvilleur

ASÍ LUCE ANDRÉ HORVILLEUR

El joven, que ya supera los 100 mil seguidores en Instagram, ha despertado gran interés entre los usuarios por su estilo y su camino artístico. Aunque suele compartir pocas publicaciones, en todas recibe cientos de comentarios que destacan el parecido físico con Celeste y Emmanuel.

El hijo de Celeste Cid y Emanuel Horvilleur cumplió 21 años: así está hoy | Créditos: Instagram @aluhorvilleur

Si bien mantiene la discreción sobre su vida privada, André ya dio señales de su futuro profesional. Reveló que estudia en la universidad con la intención de convertirse en director de cine y, además, participó en un videoclip de su padre, donde comenzó a mostrar sus inquietudes creativas.

El hijo de Celeste Cid y Emanuel Horvilleur cumplió 21 años: así está hoy | Créditos: Instagram @aluhorvilleur

Su vínculo con el arte también lo llevó a posar como modelo en campañas de moda, donde dejó en claro su impronta personal.