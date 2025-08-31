Celeste Cid y Santiago Korovsky se conocieron en febrero de 2024 y mantuvieron su romance en secreto hasta octubre, cuando se mostraron oficialmente juntos en un evento y quedaron retratados por la cámara de Ciudad.

Desde entonces se habló mucho del romance de la actriz con el creador de la exitosa División Palermo, ya que ambos se suelen mostrar muy cariñosos en sus redes sociales y en lugares públicos.

Celeste Cid y Santiago Korovsky. Por: MOVILPRESS

En los últimos días se viralizó un video que muestra la gran familia ensamblada que conformaron ambos ya que André Horvilleur, el hijo de la actriz, mostró cómo ella casi incendia la casa cocinando para sus suegros, invitados a cenar.

LA REACCIÓN DE CELESTE CID CUANDO LE DIJERON QUE SANTIAGO KOROVSKY COMETIÓ “EL ROBO DEL SIGLO”

Este domingo en Implacables mostraron una entrevista que le realizaron a Celeste con motivo de Papa por Dos, la nueva película de la actriz con Benjamín Vicuña que se estrena por estos días en los cines argentinos y llegó el momento de la pregunta sobre su romance.

Pero la cronista Paula Tomassini buscó una manera cinematográfica de encarar el tema. “Ahora que ya hablamos de tu película, ¿podemos hablar de ‘El robo del siglo’?”, quiso saber ante los ojos abiertos de Celeste, que entendió que la periodista trataba de asociarla a ese exitoso film.

Celeste Cid y Santiago Korovsky (Foto: Instagram @santikorovsky)

“No. ¡Ah! Me sorprendiste”, dijo Celeste, antes de sorprender ella a la cronista con su propia frase: “No es él el que está robando. La que está robando soy yo. ¡Es así! ¡Es indiscutible!”. “Es bueno en una era en la que está todo tan expuesto, conservar la intimidad y los vínculos. Me parece que es clave para que los vínculos florezcan”, cerró.

