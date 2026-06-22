El especial por el Día del Padre que se vivió en Gran Hermano: Generación Dorada dejó momentos de profunda emoción, pero uno de los más conmovedores tuvo como protagonista a Andrea del Boca. La actriz se quebró al recordar a su padre, Nicolás del Boca, y abrió su corazón frente a las cámaras con un testimonio que emocionó tanto a sus compañeros como al conductor Santiago Del Moro.

Todo comenzó cuando los participantes fueron convocados a mirar imágenes de sus padres en la pantalla central de la casa. La dinámica despertó recuerdos, lágrimas y confesiones personales. Sin embargo, el clima alcanzó otro nivel de sensibilidad cuando Andrea fue llamada al frente y aparecieron fotografías junto a su papá: “Nico, te extraño, papá. Mi amor, mi vida. Colorado lindo”, expresó apenas vio las imágenes, sin poder contener la emoción.

Visiblemente afectada, la actriz habló del enorme lugar que Nicolás ocupó en su vida personal y profesional: “Mi papá es, además de mi papá, mi mentor. Lo amo y lo extraño cada día. Es, junto con mi madre, las personas a quienes les debo todo lo que soy”, dijo entre lágrimas.

Foto: Captura (Telefe)

Andrea aprovechó el momento para recordar la trayectoria de su padre, considerado uno de los grandes pioneros de la televisión argentina. Nicolás comenzó como ayudante de cámaras en Canal 7 y con los años se convirtió en una figura clave de la industria como director, guionista y productor.

Además, fue uno de los grandes impulsores de la carrera artística de su hija, construyendo junto a ella una historia de éxitos que trascendió fronteras: “Yo siempre le decía que era el dinosaurio de los directores, porque ser director integral es no solamente saber de actores, sino también de puesta y de cámaras y de luces”, contó Andrea, despertando la atención y el respeto de todos los presentes.

La actriz también recordó las enseñanzas familiares que marcaron su vida. Habló de los sacrificios que atravesaron sus abuelos inmigrantes italianos y de los valores que recibió de sus padres desde pequeña: “Siempre nos inculcaron que uno tiene que perseguir sus sueños sin pisar la cabeza de otro, que no hay que hacer lo que no le gusta que le hagan, que trabajando, y los laburantes, podemos salir adelante”, remarcó.

Foto: Captura (Telefe)

Uno de los momentos más impactantes llegó cuando Andrea reveló cuál fue la última frase que escuchó de boca de Nicolás antes de su muerte: “Lo último que dijo mi papá cuando estaba internado fue un día que volvía yo de un momento difícil, que todos conocen por el tema judicial. Me acerqué y le dije: ‘Papi, ya llegué, estoy acá’. Me miró, abrió los ojos y me dijo: ‘Te amo’. Y sé que se fue en paz”, relató con la voz quebrada.

La confesión generó un profundo silencio en la casa y terminó de conmover a todos los participantes. Antes de cerrar su emotivo homenaje, Andrea miró al cielo y pronunció unas palabras que resonaron en cada rincón de Gran Hermano: “Te amo, papá”.

Andrea del Boca: “Mi papá es, además de mi papá, mi mentor. Lo amo y lo extraño cada día“.

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MORIA CASÁN FULMINÓ A ANDREA DEL BOCA Y LANZÓ UNA FRASE LETAL: “ES LA MAYOR DECADENCIA QUE VI EN MI VIDA”

Moria Casán volvió a hacer gala de su lengua filosa y esta vez la destinataria de sus críticas fue Andrea del Boca. En una entrevista para el programa Se Picó, la conductora de La Mañana con Moria fue consultada sobre la participación de la actriz en Gran Hermano: Generación Dorada y respondió con una contundencia que rápidamente generó repercusión.

Sin rodeos, la diva dejó en claro que no está convencida con la imagen que Andrea proyecta dentro de la casa y cuestionó duramente el perfil que muestra ante las cámaras: “Es la mayor decadencia que vi en mi vida”, disparó.

Ante la sorpresa de los conductores, la One profundizó su mirada y explicó qué es lo que más le llama la atención de la participación de Del Boca: “Me sorprende su dejadez física. No solo física, su dejadez de aspecto”, expresó.

Foto: Instagram (@moria_laone)

Y continuó: “Vos podés estar con la cara lavada, vos podés estar sin maquillaje, vos podés estar como se te cante estar, porque está ahí hace 100 días. Pero no puedo creer que se ponga como... no sé si hace un personaje como para parecer más natural, que yo no me lo creo”.

Lejos de suavizar sus palabras, Moria insistió con que percibe una construcción artificial detrás de esa imagen relajada y cerró, tajante: “No le creo el personaje de relajada”, sentenció.