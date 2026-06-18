La tensión crece en Gran Hermano: Generación Dorada y la placa de nominados quedó finalmente definida luego de que dos participantes lograran ser salvados gracias al voto del público.

En una noche cargada de peleas y discusiones, Tamara Paganini y Emanuel Di Gioia consiguieron bajar de placa y aseguraron una semana más dentro de la competencia, desatando festejos y enojos tanto dentro como fuera de la casa.

Con estas salvaciones, la lista de jugadores que continúan en riesgo de eliminación quedó reducida a cinco nombres que ahora deberán enfrentar la decisión de la audiencia. Los participantes que siguen en placa son: Catalina “Titi” Tcherkaski, Steffany Pereira (más conocida como “Campanita”), Cinzia Francischiello, Manuel “Manu” Ibero y Solange “Sol” Abraham.

Foto: Captura (Telefe)

La cuenta regresiva ya comenzó: el próximo lunes uno de los cinco nominados deberá despedirse de la competencia y dejará la casa más famosa del país.

¿Quién será el próximo eliminado de Gran Hermano: Generación Dorada?

Foto: Instagram (@santidelmoro)

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EL FUERTE COMUNICADO DE GRAN HERMANO TRAS LAS ACUSACIONES DE FAVORITISMO: “EL QUE DUDE DE MI HONESTIDAD, TIENE LA PUERTA GIRATORIA A DISPOSICIÓN”

La tensión en Gran Hermano: Generación Dorada alcanzó uno de sus puntos más altos de la temporada. Durante la última gala, la voz de la casa sorprendió a los participantes con un durísimo comunicado luego de detectar conversaciones en las que varios jugadores cuestionaban algunas de sus decisiones y hasta insinuaban supuestos favoritismos dentro del juego.

Con un tono firme y sin lugar a interpretaciones, Gran Hermano reunió a todos los concursantes y comenzó su descargo: “En estos últimos días registré varias conversaciones en donde algunos de ustedes hacen diversas conjeturas sobre las decisiones que tomo, instalando la sospecha, digámoslo así, de favoritismo hacia determinados jugadores”.

Lejos de dejar pasar por alto los comentarios, el dueño de la casa fue tajante: “En esta competencia, señores, no hay preferencias. En todo caso, hay mejores y peores jugadores. La verdad, no voy a permitir que me cuestionen mi neutralidad. Que les quede claro esto. Yo no juego. Ni ayudo a nadie. Siempre es el público el que elige”.

Foto: Captura (Telefe)

Durante el comunicado, la voz del reality incluso mencionó a algunos de los participantes que, según aseguró, manifestaron dudas sobre la transparencia del juego: “Varias veces escuché manifestar tus dudas, Yipio. Lo mismo le digo a Manuel, a Titi, JuaniCar, Emanuel y Nigro, quienes en más de una ocasión expusieron su desconfianza”, expresó ante la mirada atenta de toda la casa.

“Aquellos que dudan sobre la transparencia de este juego y se empecinan en ver fantasmas inexistentes, tienen la puerta giratoria a disposición”, disparó.

“Aquellos que dudan sobre la transparencia de este juego y se empecinan en ver fantasmas inexistentes, tienen la puerta giratoria a disposición”.

Y redobló la apuesta: “Todo aquel que no esté a gusto y cree que hay privilegios, puede retirarse de mi casa en este instante. Si piensan que están perdiendo el tiempo, señores, ahí está la puerta. Esperándolos”.

Tras unos segundos de máxima tensión, consultó directamente: “¿Nadie se quiere ir?”. Ante la negativa generalizada, cerró el tema con una última advertencia: “La puerta queda cerrada por el momento. Espero no volver a escuchar críticas sobre mi honestidad. De lo contrario, para algunos, el juego terminará antes de tiempo”.

¡Tremendo!