Maru Botana volvió a abrir una de las heridas más profundas de su vida. En una emotiva entrevista para Más minas que mamás (Resumido), la cocinera recordó con la voz quebrada cómo atravesó la pérdida de su hijo Facundo, que falleció en 2008 a los seis meses de edad por muerte súbita, mientras ella estaba de vacaciones en el sur junto al resto de su familia.

Facundo había quedado en Buenos Aires al cuidado de sus abuelos y la noticia llegó en plena madrugada. Fue su esposo, Bernardo Solá, quien le comunicó lo sucedido con una frase que jamás pudo olvidar: “Te voy a decir lo más feo que vas a escuchar en tu vida. Falleció Facu”, le dijo.

Al recordar ese instante, Maru no pudo ocultar la emoción: “Fue tremendo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Yo estaba como que se me apagó la luz. Entendí, pero no tenía seguridad”, expresó.

Así es la casa de Maru Botana: estilo provenzal, espacios gigantes y cocina innovadora | Créditos: Web Arquitectura y Diseño

La cocinera también describió cómo vivió el viaje de regreso a Buenos Aires, completamente paralizada por el dolor: “Estaba zombie, pensando que lo iba a despertar. No podía entender en mi cabeza eso. Que tampoco lo pude entender nunca, viste, esas cosas que decís, ¿por qué?”, confesó con la voz entrecortada ante Juana Repetto y Vicky Gils.

Botana reconoció que el impacto emocional fue tan devastador que durante mucho tiempo no encontró palabras para explicar lo que sentía: “Para mí fue un puñal en el corazón. Yo estaba detonada, no podía hablar, me moría”, recordó.

Uno de los momentos más difíciles llegó cuando debió despedirse de su hijo. Sin embargo, confesó que no pudo tocar su cuerpo: “Era más fuerte que yo. Preferí recordarlo como era. Fue durísimo”, reveló.

Foto: Web e Instagram (@marubotanaok)

Otro de los recuerdos que permanece intacto es la conversación con la médica que atendió a Facundo. Según contó, la profesional le explicó que, en muchos casos de muerte súbita, el bebé fallece cuando la madre no está presente: “La doctora me dijo que era obvio que se iba a morir cuando yo no esté, buscó el momento para soltar. Yo no sentí culpa de haberlo dejado porque lo dejé en las mejores manos”, afirmó, en referencia a sus padres, quienes cuidaban al bebé aquella noche.

Por último, Maru reveló que, pese al inmenso dolor, hizo todo lo posible para proteger a sus otros hijos: “Trataba de llorar en otro lado para que no me vieran”, concluyó, visiblemente conmovida.

Maru Botana: "Yo estaba como que se me apagó la luz. Entendí, pero no tenía seguridad”.

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FUERTE RESPUESTA DE YANINA LATORRE TRAS EL DESCARGO DE MARU BOTANA

Luego del fuerte posteo que compartió Maru Botana en el que nombró a Yanina Latorre, Jimena Monteverde, Coco Carreño y Sergio Lapegüe; la panelista de LAM recogió el guante y respondió sin filtro (en septiembre de 2024).

“¡Dios mío! Se cree su propia mentira. Mete a Lolita. Nunca mentí. Todo lo que conté de la facultad, es verdad. Maru Botana era una turr… resentida y jodió la vida. No necesito que te concentres en Lola. De ella, me ocupo yo”, escribió Yanina en su cuenta de X (antes Twitter).

“Y lo demás también dicen la verdad. Ahora es fácil victimizarse. ¿Por qué mentiría? No entiendo. Hacete cargo, Maru, no te quiere nadie”, agregó, picante, dejando en claro que su relación con la jurado de Bake Off Argentina es irreconciliable.

Foto: Captura de X (@yanilatorre) Por: Fabiana Lopez

Cabe destacar que en su posteo, la cocinera había aclarado que no quería nombrar a Yanina por respeto a Lola (la hija que tiene con Diego Latorre, con quien también tiene a Dieguito).