Ante el inminente estreno de Bake Off Argentina, programa en el que Maru Botana es jurado, Sergio Lapegüe recordó lo mal que la pasó trabajando con ella cuando compartieron Sábado en Casa.

“Vos, en su momento, también habías contado lo que pasaste”, le remarcó Alejandro Guatti para Intrusos. “Tuvimos un programa que duró unos cuatro meses, Sábado en Casa, y fue algo triste... No la pasé bien”, admitió Sergio.

Sergio renunció a Sábado en Casa por Maru.

“Ella tiene su estilo de trabajo... A mí me habían dicho que iba a ser el conductor, no lo terminé haciendo y me sentí un poco dolido en ese aspecto. Nunca tuve problema en ningún programa, solamente ahí. No te dejaban entrar a la cocina, era como que la tenía prohibida...”, rememoró, visiblemente afectado.

“Fue una mala experiencia, no la pasé bien y tomé la determinación de irme. Fue la única vez que renuncié a algo. Trato de generar siempre buena onda, buenas vibras, y cuando veo que eso no existe prefiero dar un paso al costado...”.

“Llegaba triste a mi casa, viste cuando tenés angustia... Mi mujer me dijo un día: ‘Si no te hace bien, dejalo’. Y tuvo razón”, sentenció, tajante.