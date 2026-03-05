Maru Botana abrió su corazón una vez más y conmovió a todos sus seguidores al dedicarle un mensaje especial a Facundo, el bebé que perdió hace 18 años.

En el día en que el pequeño habría cumplido la mayoría de edad, la cocinera eligió las redes sociales para recordarlo con palabras cargadas de amor y nostalgia.

“Hoy es mi día especial, el que me hace un stop en mi corazón, el que me hace dar cuenta que hoy no soy yo, el que también me dan muchas ganas de recordarte. Hoy cumplirías 18 años y si bien te tuve solo 6 meses, creo que puedo imaginarte”, escribió Maru, dejando en claro que el paso del tiempo no borra el dolor ni el recuerdo.

En su mensaje, la cocinera también agradeció los momentos compartidos y la posibilidad de revivirlos a través de viejos videos: “Me gusta revivirte, compartiendo con todos estos momentos tan divertidos y lindos, rodeados de tanto amor en mi programa con un equipazo de gente que adoro y con mi hermoso amigo Diego. Te amo Facu, siempre en mi corazón. Gracias Topito por estos videítos que me miman tanto”.

Maru Botana le dedicó unas sentidas palabras a su hijo Facundo (Foto: Instagram/marubotanaok)

Una herida que nunca cierra

Facundo fue el sexto hijo de Maru Botana y su marido, Bernardo Solá. Nació en marzo de 2008 y falleció a los seis meses por muerte súbita, una tragedia que marcó para siempre a la familia.

El bebé murió mientras dormía y la noticia fue un golpe devastador para la cocinera, que con el tiempo se animó a hablar públicamente sobre el dolor de perder a un hijo.

A lo largo de los años, Maru contó que el duelo fue un proceso largo y difícil, pero que encontró fuerzas en su familia, en sus otros hijos y en el cariño de quienes la rodearon.

Maru Botana recordó a su hijo Facundo, fallecido en 2008.

En varias oportunidades, expresó que el recuerdo de Facundo sigue muy presente y que, aunque el dolor nunca desaparece, logró transformar esa experiencia en una forma de valorar más la vida y el amor familiar.

Cada aniversario o cumpleaños de Facundo se convierte en un momento de pausa y memoria para Maru, que suele homenajearlo con mensajes íntimos y recuerdos compartidos, manteniendo viva su presencia en la historia de su familia.