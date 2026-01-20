Maru Botana fue parte de La Sesión, el ciclo conducido por Sofi Calvo para Hispa, y habló a corazón abierto sobre el duelo, a 17 años y medio de la muerte de su hijo Facundo.

Conmovida, la cocinera recordó los días previos y el momento más doloroso de su vida: la llamada en la que le confirmaron la noticia.

“Yo pedí permiso en el canal para ir cuatro días al sur. Decidí dejarlo con mis padres”, comenzó relatando Maru, al explicar por qué Facundo se había quedado al cuidado de sus abuelos.

Maru Botana contó cómo fue el llamado en el que le dijeron que había muerto su hijo Facundo / Video de @Hispaok

Luego, recordó una escena que hoy la estremece: “Los chicos se iban con Berni y, cuando se van a despedir, yo había puesto a Facu en el medio de la cama. Cada uno se puso a los costados y yo les dije: ‘Chicos, parece que lo estuviesen velando’”.

Maru también contó que hablaba constantemente con su mamá durante esos días. “Con mi mamá hablábamos todos los días, mañana, tarde y noche. A Facu le costaba dormir y ella pensaba que era porque se quedaba con hambre. Dijo: ‘Hoy le voy a dar una sopita’”, recordó.

EL LLAMADO QUE MARU BOTANA JAMÁS OLVIDARÁ

Finalmente, llegó el relato más desgarrador. “A las cuatro de la mañana suena el teléfono y, de repente, Berni me dice: ‘Vas a escuchar lo más feo que vas a escuchar en tu vida. Falleció Facu’. Fue tremendo”, expresó, visiblemente movilizada.

Con sus palabras, Maru Botana volvió a poner en primer plano el dolor de una pérdida irreparable y cómo, con el paso de los años, aprendió a convivir con el duelo sin dejar de recordarlo.