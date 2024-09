Jimena Monteverde contó la verdad de su mala relación con Maru Botana. “Teníamos un programa, ella presentó varios pilotos hasta que le aprobaron uno y creo que pidió exclusividad”, dijo en diálogo con Caras.

Luego, sumó: “Osea que nosotros con Coco (Carreño) no podíamos estar más. No sé si me odia, no creo, pero yo nunca pensé estar en un canal y pedir ser la única cocinera. Nunca tuvimos un cara a cara, sé que lo que pasó en ese momento fue muy triste”.

Jimena Monteverde habló de Maru Botana.

En un ida y vuelta con Intrusos, la chef de Mirtha Legrand y Juana Viale remarcó: “Lo que dije es la verdad, gracias a Dios ya pasó, la vida me dio mucha suerte y estoy en un programa que siempre quise”.

PICANTÍSIMA FRASE DE JIMENA MONTEVERDE SOBRE MARU BOTANA

Jimena Monteverde lanzó una picantísima frase sobre Maru Botana luego de recordar la mala experiencia que vivió al trabajar con ella: “En su momento me decepcionó por supuesto”.

“Más si te dejan sin trabajo, son los egos de la televisión que a veces juegan en contra o el maquillaje que se te sube al cerebro, hay gente complicada”, dijo sin filtros en diálogo con el programa de Flor de la Ve.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.