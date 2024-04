Uno de los invitados a La noche de Mirtha, el actor Imanol Arias, sorprendió a Jimena Monteverde, la chef del programa, segundos antes de que les explicara a los invitados el menú que había preparado especialmente pensando en ellos.

“No sé cómo decírtelo, porque es un poco personal, pero te parecés mucho a mi madre cuando era joven”, le dijo el actor, luego de que Jimena admitiera que admiraba mucho a los invitados a la “mesaza”, especialmente, a él y a Mercedes Morán.

“No sé cómo decírtelo, porque es un poco personal, pero te parecés mucho a mi madre cuando era joven”.

“Tenés los ojos del mismo color, sos rubia, la boca, la nariz... Se parece mucho...”, sumó Imanol. “Ay, qué impresión... Bueno, le mandamos un beso a Tere, que seguramente está protegiendo la mesa”, le respondió Jimena, desconcertada, cambiando rápidamente de tema con la intención de describir el menú de la noche.

IMAOL ARIAS PIROPEÓ A MERCEDES MORÁN EN LA MESA DE MIRTHA LEGRAND

Imanol Arias piropeó a Mercedes Morán en la mesa de Mirtha Legrand del sábado por la noche después que la conductora les preguntara si están juntos o no.

“¿Están de novios ustedes?”, lanzó sin filtros ‘la Chiqui’ a los actores que protagonizan la obra teatral Mejor No Decirlo y ella contestó de inmediato: “No, todo el mundo quiere. Salió publicado a todos lados”.

“Te lo dije ayer, que no se dio, pero a mí me gusta mucho Mercedes”.

“Ahí dan tan bien que tendrían que estar, a mí me encantaría que tuvieran de novios. Vos no dijiste nada...”, le dijo Mirtha al español, quien reveló: “Te lo dije ayer, que no se dio, pero a mí me gusta mucho Mercedes”.

“La admiro muchísimo. Es la única mujer a la que miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo beso dos o tres veces. En mi vida ahora mismo eso es una novedad, porque yo vivo solo, estoy en una etapa solitaria de mi vida”, confesó sincero.