Imanol Arias piropeó a Mercedes Morán en la mesa de Mirtha Legrand del sábado por la noche después que la conductora les preguntara si están juntos o no.

“¿Están de novios ustedes?”, lanzó sin filtros ‘la Chiqui’ a los actores que protagonizan la obra teatral Mejor No Decirlo y ella contestó de inmediato: “No, todo el mundo quiere. Salió publicado a todos lados”.

Imanol Arias en La Noche de Mirtha.

“Ahí dan tan bien que tendrían que estar, a mí me encantaría que tuvieran de novios. Vos no dijiste nada...”, le dijo Mirtha al español, quien reveló: “Te lo dije ayer, que no se dio, pero a mí me gusta mucho Mercedes”.

Mercedes Morán en La Noche de Mirtha.

“La admiro muchísimo. Es la única mujer a la que miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo beso dos o tres veces. En mi vida ahora mismo eso es una novedad, porque yo vivo solo, estoy en una etapa solitaria de mi vida”, confesó sincero.

EL LOOK COLORADO DE MIRTHA LEGRAND PARA LA MESAZA DEL SÁBADO A LA NOCHE

Mirtha Legrand dio que hablar este sábado con un look colorado para La Noche de Mirtha: “Vamos a comenzar los legendarios sábados porque señores, yo ya soy una leyenda y la leyenda continúa”.

El look de Mirtha Legrand para La Noche de Mirtha (Foto: captura de Instagram).

“Miren qué bonito es el vestido que tengo hoy, es colorado, es de los hermanos Iara; mis anillos y aros también son muy bonitos”, dijo la conductora.