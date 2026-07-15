Lorenzo Fiorotto volvió a demostrar por qué es una de las grandes revelaciones de Es mi sueño. Con apenas 13 años, el joven cantante interpretó “Sueña”, el clásico de Luis Miguel, y logró emocionar tanto al jurado como al público, que lo acompañó con una ovación y una sorpresa muy especial.

A pesar de la seguridad que mostró sobre el escenario, el participante confesó que los nervios estuvieron presentes en los primeros minutos de su actuación. “Estuve un poco nervioso al principio, pero después me los quité”, reconoció una vez finalizada su presentación.

La interpretación despertó elogios inmediatos entre los integrantes del jurado. Natalie Pérez destacó la sensibilidad con la que encaró la canción y expresó: “Tenés una voz muy linda y me encantó esta versión. Te salió preciosa”.

Por su parte, Abel Pintos valoró el desempeño del joven artista, aunque también le dejó una recomendación para seguir creciendo. “Hoy lo hiciste increíblemente bien, pero es importante que encuentres la manera de sentir la canción”, le aconsejó.

LA SORPRESA DEL PÚBLICO QUE EMOCIONÓ A LORENZO FIOROTTO

El momento más emotivo llegó después de la devolución del jurado. Guido Kaczka le acercó una bandera que los espectadores habían preparado especialmente para él y que habían desplegado durante su actuación.

Crédito: eltrece

El mensaje no dejó lugar a dudas sobre el cariño que despierta el participante: “Lorenzo. Gualeguaychú te ama”, se leía en la bandera que el joven recibió con una enorme sonrisa antes de subir al palco del Teatro Ópera.

Con una nueva actuación destacada, el adolescente consiguió avanzar a la siguiente etapa del certamen y reafirmó su lugar como uno de los concursantes más queridos de la competencia.