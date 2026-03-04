Jimena Barón vuelve a la televisión y lo hace con todo. La actriz y cantante será una de las jurados de lujo de Es mi sueño, el nuevo programa de Guido Kaczka que desembarca en la pantalla de eltrece el 9 de marzo a las 21.15.

Este proyecto marca el regreso de Jimena a la TV tras el nacimiento de su segundo hijo, Arturo, fruto de su relación con Matías Palleiro. A ocho meses de haber dado a luz, la artista se mostró entusiasmada con esta nueva etapa profesional.

Jimena Barón confirmó su vuelta a la televisión como jurado de Es mi sueño (captura de América TV, Intrusos)

¿QUÉ DIJO JIMENA BARÓN DE SU VUELTA A LA TELEVISIÓN?

En una nota con Alejandro Guatti para Intrusos, Jimena expresó su felicidad: “Estoy muy contenta. El proyecto es hermoso, medio inesperado. Fue una sorpresa de principio de año”.

Con total sinceridad, también habló de cómo vive este desafío siendo mamá de un bebé: “Todos en casa bancaron, que es importante para mí. Tengo un bebé de ocho meses. Yo sé que es grande y que las mujeres salen antes a trabajar, pero tengo ‘Arturitis’”, dijo entre risas, dejando en claro lo mucho que le cuesta separarse de su hijo.

En el ciclo, Barón compartirá jurado con grandes figuras de la música como Abel Pintos, La Mona Jiménez y Joaquín Levinton, quienes serán los encargados de ponerle voz y voto a cada gala.

“¿Preguntaste quiénes iban a estar, quiénes iban a ser tus compañeros?”, le consultó el notero. “Obvio. Sí, sí”, respondió ella.

“¿Fue una condición?”, retrucó Guatti. Y Jimena cerró, divertida: “No, yo soy bastante más simple de lo que piensan. Aparte me nombraron a tres bestias”.