La mudanza y remodelación del nuevo hogar de Jimena Barón y Matías Palleiro avanza a paso firme, pero no sin tensiones.

La cantante decidió abrirle a sus seguidores una ventana sin filtro a la intimidad de la obra y dejó al descubierto un inesperado foco de conflicto doméstico: el lavadero.

En los videos, Jimena Barón recorrió distintos sectores de la propiedad mientras documentaba los avances de la refacción. Sin embargo, el punto que más llamó la atención fue un pequeño baño que ambos evalúan transformar en lavadero.

Allí apareció Palleiro, de pie en el espacio en cuestión, mientras ella lo filmaba y agregaba un provocador rótulo en pantalla: “LAVADERO GATE”.

Así es la nueva casa de Jimena Barón: qué refacciones hará | Créditos: Instagram @jmena

EL LAVADERO GATE DE JIMENA BARÓN Y MATÍAS PALLEIRO

Con su característico tono sarcástico, la intérprete lanzó una frase que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores: “Lavó ropa en Miami sí. Con el jabón del lavaplatos. Basta”.

Lejos de quedarse ahí, reforzó su postura al explicar por qué considera que ese ambiente es el indicado: “Está enfrente la terraza tender. No hay discusión”. Para Barón, la cercanía con el sector destinado a colgar la ropa convierte ese lugar en la opción más lógica.

La escena continuó con más comentarios filosos, siempre en clave humorística. “¿Un yate o un lavarropas queres poner, gordi?”, disparó en otro fragmento, mientras su pareja intentaba defender su punto de vista.

Según relató, él tendría la intención de realizar cambios estructurales más profundos. “Quiere tirar paredes compulsivamente”, comentó, antes de rematar con otra frase irónica al señalar que, en medio de la discusión, él “por momentos no sabe qué decir y balbucea textos inentendibles”.