Siempre frontal y sin vueltas, Jimena Barón volvió a abrir la puerta de su intimidad en las redes sociales. Esta vez, la cantante reveló cómo son sus discusiones con Matías Palleiro y dejó frases que no pasaron desapercibidas.

En el video que compartió desde el auto en Instagram Stories, se los ve juntos mientras ella explica, con humor y sinceridad, la dinámica de sus peleas: “Nosotros peleamos intenso pero cortito. Sin importar el lugar ni la gente alrededor, nos decimos lo que nos tenemos que decir (con todo el mal carácter del mundo) y al ratito nos pasamos un mate y seguimos la vida como si nada hubiera pasado”, escribió sobre su posteo.

Lejos de vender una relación perfecta, Jimena dejó en claro que las diferencias existen, pero también la capacidad de resolverlas rápido: “Yo soy muy del: ‘Hablame bien’”, contó.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@jmena)

Por último Jimena dio a conocer cuál es la frase típica de su pareja y padre de su hijo Arturo, en medio del cruce: “Pero es que no me escuchás cuando te hablo”. Entre risas y miradas cómplices, el video muestra que, pese a los chispazos, la pareja mantiene una conexión sólida y sin vueltas. Incluso deslizó con ironía que “el ayuno le pega pésimo”, sumando una cuota de humor a la escena.

Jimena Barón: “Nosotros peleamos intenso pero cortito. Sin importar el lugar ni la gente alrededor, nos decimos lo que nos tenemos que decir (con todo el mal carácter del mundo) y al ratito nos pasamos un mate y seguimos la vida como si nada hubiera pasado”.

¿LA BODA, LA NENA O LA CASA? JIMENA BARÓN SORPRENDIÓ CON UN VIDEO EN REDES

Jimena Barón volvió a demostrar que sabe cómo generar expectativa y revuelo entre sus seguidores. En las últimas horas, la cantante compartió un video cargado de emoción y misterio que dejó a todos preguntándose lo mismo: ¿se viene una boda, una nueva casa o un bebé?

La propia Jimena alimentó el suspenso con un comentario que no pasó desapercibido. En respuesta a su posteo en el que se mostraba feliz por haber adquirido una nueva camioneta, escribió: “¿La boda ¿La nena? ¿La casa?”, una frase que disparó miles de interpretaciones y comentarios de sus fans.

En el video, la cantante se mostró visiblemente movilizada mientras anunciaba que tenía grandes novedades para contar.

Y despertó los rumores sobre, si esta nueva etapa en su vida con vehículo nuevo se suma la posibilidad de un flamante hogar, la chance de formalizar con Matías Palleiro (con quien tiene a su hijo Arturo) o de darle una hermanita a su niño y a Momo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo.