Jimena Barón y Matías Palleiro compraron una nueva casa, a la que calificaron “de los sueños”, y ya dieron los primeros pasos para refaccionarla.

A través de sus historias de Instagram, la artista contó que fueron a ver la propiedad y que transitaron algo de estrés: “¿Vamos a hablar de la parte no romántica de armar un hogar de a dos?”.

Así es la nueva casa de Jimena Barón: qué refacciones hará | Créditos: Instagram @jmena

En sus publicaciones, Jimena Barón mostró todo sobre las “negociaciones” con su pareja para definir qué hacer en su nueva casa y brindó detalles de las modificaciones que se aproximan.

Así es la nueva casa de Jimena Barón: qué refacciones hará | Créditos: Instagram @jmena

LA NUEVA CASA DE JIMENA BARÓN

En primer lugar, la artista mostró que la bow window es más grande y más baja que lo pensado, por lo que podría desestimar su idea preliminar de poner un colchón y cajones.

Así es la nueva casa de Jimena Barón: qué refacciones hará | Créditos: Instagram @jmena

Por otro lado, explicó que utilizó una aplicación de su celular para tomar algunas medidas de la casa.

Así es la nueva casa de Jimena Barón: qué refacciones hará | Créditos: Instagram @jmena

Finalmente, además de publicar algunos detalles gráficos, expuso una discusión con su pareja: “Es un toilette, no es un baño. Ay, Dios mío, lo voy a matar”.

Esa conversación se dio en el marco de las refacciones en ese sector: “Hay un toilette abajo más dos baños completos. Mi propuesta fue poner en este baño que no vamos a usar un lavarropas, así lavamos y colgamos la ropa ahí afuera. Más directo, y no hay que subirla desde la cocina. Pero no estamos de acuerdo en nada”.