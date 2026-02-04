Jimena Barón y Matías Palleiro compraron una nueva casa, a la que calificaron “de los sueños”, y ya dieron los primeros pasos para refaccionarla.
A través de sus historias de Instagram, la artista contó que fueron a ver la propiedad y que transitaron algo de estrés: “¿Vamos a hablar de la parte no romántica de armar un hogar de a dos?”.
En sus publicaciones, Jimena Barón mostró todo sobre las “negociaciones” con su pareja para definir qué hacer en su nueva casa y brindó detalles de las modificaciones que se aproximan.
LA NUEVA CASA DE JIMENA BARÓN
En primer lugar, la artista mostró que la bow window es más grande y más baja que lo pensado, por lo que podría desestimar su idea preliminar de poner un colchón y cajones.
Por otro lado, explicó que utilizó una aplicación de su celular para tomar algunas medidas de la casa.
Finalmente, además de publicar algunos detalles gráficos, expuso una discusión con su pareja: “Es un toilette, no es un baño. Ay, Dios mío, lo voy a matar”.
Esa conversación se dio en el marco de las refacciones en ese sector: “Hay un toilette abajo más dos baños completos. Mi propuesta fue poner en este baño que no vamos a usar un lavarropas, así lavamos y colgamos la ropa ahí afuera. Más directo, y no hay que subirla desde la cocina. Pero no estamos de acuerdo en nada”.