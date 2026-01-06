El 2026 comenzó de la mejor manera para Jimena Barón, quien a través de Instagram mostró la intimidad de su nuevo hogar.

“Esta familia tiene casa nueva. La casa de nuestros sueños”, describió la cantante en referencia la propiedad que adquirió junto a Matías Palleiro, el padre del pequeño Arturo.

Dado que la casa de Coghlan les había quedado chica, Jimena y Matías emprendieron la búsqueda hasta encontrar en Zona Norte el lugar ideal para vivir junto a Momo, el hijo de 10 años que la también cantante tuvo fruto de su relación con Daniel Osvaldo.

Jimena Barón y Matías Palleiro. (Foto: @jmena)

Más allá de las vacaciones en Quequén, lo cierto es que Barón y Palleiro se dieron el lujo de festejar Reyes como verdaderos monarcas.

Cómo es la casa de los sueños de Jimena Barón y Matías Palleiro

Las paredes blancas con molduras y el piso de parquet delataron que se trata de una casona antigua con estilo, de ambientes amplios, techos altos y parque.

Jimena Barón y Matías Palleiro. (Foto: @jmena)

“¡Te vamos a renovar y armarcon todo nuestro corazón!“, adelantaron en el posteo conjunto.

El posteo de Jimena Barón y Matías Palleiro celebraron su nuevo hogar. Por: Fernando Gatti

Precavida, además Jimena Barón bromeó con la paciencia que deberá cultivar para tolerar los comentarios que recibirá cada vez que muestre los avances en la decoración y refacción de su nuevo hogar.

Jimena Barón en Stories. Por: Fernando Gatti