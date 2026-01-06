El 2026 comenzó de la mejor manera para Jimena Barón, quien a través de Instagram mostró la intimidad de su nuevo hogar.
“Esta familia tiene casa nueva. La casa de nuestros sueños”, describió la cantante en referencia la propiedad que adquirió junto a Matías Palleiro, el padre del pequeño Arturo.
Dado que la casa de Coghlan les había quedado chica, Jimena y Matías emprendieron la búsqueda hasta encontrar en Zona Norte el lugar ideal para vivir junto a Momo, el hijo de 10 años que la también cantante tuvo fruto de su relación con Daniel Osvaldo.
Más allá de las vacaciones en Quequén, lo cierto es que Barón y Palleiro se dieron el lujo de festejar Reyes como verdaderos monarcas.
Cómo es la casa de los sueños de Jimena Barón y Matías Palleiro
Las paredes blancas con molduras y el piso de parquet delataron que se trata de una casona antigua con estilo, de ambientes amplios, techos altos y parque.
“¡Te vamos a renovar y armarcon todo nuestro corazón!“, adelantaron en el posteo conjunto.
Precavida, además Jimena Barón bromeó con la paciencia que deberá cultivar para tolerar los comentarios que recibirá cada vez que muestre los avances en la decoración y refacción de su nuevo hogar.