Jimena Barón volvió a demostrar que sabe cómo generar expectativa y revuelo entre sus seguidores. En las últimas horas, la cantante compartió un video cargado de emoción y misterio que dejó a todos preguntándose lo mismo: ¿se viene una boda, una nueva casa o un bebé?
La propia Jimena alimentó el suspenso con un comentario que no pasó desapercibido. En respuesta a su posteo en el que se mostraba feliz por haber adquirido una nueva camioneta, escribió: “¿La boda ¿La nena? ¿La casa?”, una frase que disparó miles de interpretaciones y comentarios de sus fans.
En el video, la cantante se mostró visiblemente movilizada mientras anunciaba que tenía grandes novedades para contar.
Y despertó los rumores sobre, si esta nueva etapa en su vida con vehículo nuevo se suma la posibilidad de un flamante hogar, la chance de formalizar con Matías Palleiro (con quien tiene a su hijo Arturo) o de darle una hermanita a su niño y a Momo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo.
JIMENA BARÓN MOSTRÓ CÓMO FUE EL PRIMER VUELO INTERNACIONAL DE ARTURO CON MATÍAS PALLEIRO: “UN 10 ESTE BEBÉ”
Jimena Barón vive un gran momento familiar junto a su pareja, Matías Palleiro, y su hijo Arturo. A través de sus redes sociales, la actriz y cantante compartió una dulce imagen desde el avión, que muestra el primer vuelo internacional del pequeño.
En la historia que publicó en Instagram, se la puede ver sonriendo, con Arturo dormido en sus brazos y Matías a su lado: “Un 10 este bebé en su primer vuelo largo, durmió todo el viaje”, escribió orgullosa Jimena, junto a emoji de una carita emocionada y un corazoncito blanco.
La cantante se mostró relajada, vestido con una remera que decía “Born to be a cool mom” (“Nacida para ser una mamá copada”) y una almohada cervical estampada, reflejando el clima distendido del viaje familiar.