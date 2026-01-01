Jimena Barón presentó públicamente a su hijo con Matías Palleiro, Arturo, a seis meses de su nacimiento. La actriz eligió Año Nuevo para publicar una foto de su bebé, a quien hasta el último día del 2025 no mostraba su carita por decisión del padre.
“Arturo: sos lo más lindo (con tu hermano) que me pasó en la vida. Siempre estás contento, siempre sonriendo. Todo te viene bien y te da alegría. Sos precioso (yo te veo parecido a tu papá y a tu hermano y me derrito). Esos ojos, tus cachetes, todo vos me enloquece. Verte con Momo y con tu papá me inunda de amor”, comenzó escribiendo la cantante junto a la tierna postal.
Luego, se mostró agradecida por la bendición de su familia con la llegada del más pequeño: “Gracias hijo por este milagro que sos vos, que es tenerte sano y besarte y disfrutarte cada día, todo el día. Soy inmensamente afortunada. Gracias mi rey Arturo por volver a hacerme mamá. Gracias por consagrarnos familia. Nada me hizo más feliz en la vida que esto. Te amo infinidades inmensurables, gigantescas, incalculables y agobiantes. Feliz 2026″.
LAS FOTOS FAMILIARES DE JIMENA BARÓN CON SUS HIJOS Y MATÍAS PALLEIRO
En el posteo en el que mostró por primera vez la carita de su hijo menor, Arturo, Jimena Barón compartió también imágenes de su familia consolidada con Matías Palleiro y Momo, su primer varón, fruto de su relación con Daniel Osvaldo.
