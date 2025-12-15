A 11 años de la muerte de su papá, Jorge Guevara, Jimena Barón mostró cómo crecieron los tres árboles que plantó al mezclar sus cenizas con la tierra y emocionó a sus seguidores.

“Tres árboles son mi padre. Besitos a Freud. ¿Se acuerdan que mezclé tierra con sus cenizas y lo planté?”, escribió la actriz sobre el video que compartió en Instagram, en el que fue mostrando una por una las plantas en homenaje a Jorge.

Fiel a su estilo, Jimena también sumó una reflexión con humor: “Muy hippie el momento en el que se larga a llover y uno empieza a sacar las plantas a la lluvia. Me viene quedando regio ser hippie chic”.

Jimena Barón mostró cómo están hoy los árboles que plantó con las cenizas de su padre

En el audio del video, Barón dejó ver la gran cantidad de plantas que tiene en su nuevo hogar y contó cómo las cuida, aprovechando el agua de lluvia para mantenerlas hidratadas. Por las imágenes, el resultado es más que positivo.

“Los árboles vienen geniales. ¿Se acuerdan que estos tres árboles son mi padre?”, repitió la actriz y cantante, con emoción.

Finalmente, cerró mostrando su vivero personal y explicó su ritual: “Ahora lo que estoy haciendo es, cuando anuncian lluvia, sacar a pasear a las plantas a la terraza y regarlas de manera natural”.

Jimena Barón mostró cómo están hoy los árboles que plantó con las cenizas de su padre (Foto de Instagram @jmena)

Jimena Barón con su papá Jorge (Foto de Instagram @jmena)

Jimena Barón habló de la relación que tuvo con su padre

En 2017, a dos años de la muerte de su padre, Jorge Guevara, Jimena Barón visitó el programa de Verónica Lozano y se refirió con total sinceridad al vínculo que mantuvo con él.

“Mi viejo fue un tipo muy particular, con muchas incapacidades como padre. Siento que no hay gente buena o mala en el amor, hay gente incapaz, como el padre de mi hijo, a quien quiero y no creo que sea una mala persona”, aseguró la artista, visiblemente sensibilizada.

Luego profundizó sobre su historia familiar: “Me hizo sufrir mucho. Se fue cuando yo tenía cuatro años y mi hermano dos. Nunca apareció. De hecho, lo fui a buscar yo cuando tenía 15 años y me recibió como si hubiera estado en un iglú en el Polo Norte… y vivía en Palermo. ¡Chiflado, totalmente!".

Jimena también contó un detalle que sorprendió a Verónica Lozano. “Papá me avisó que se iba a morir y que quería ser abuelo. Hacía un año me venía diciendo: ‘Yo me voy a morir, mi sueño es ser abuelo’. Y yo le respondía: ‘Dejá de hacer ese comentario’”, relató.

Finalmente, la actriz y cantante explicó cómo fueron los últimos momentos de su padre: “No tenía nada, era una intuición. Es re triste, pero papá se fue a bañar. Él tenía EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se descompuso, se desmayó mientras se bañaba, tapó el desagüe y se ahogó”.

