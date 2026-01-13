Jimena Barón volvió a conquistar a sus seguidores en redes sociales con un tierno posteo protagonizado por su hijo más chico, Arturo. La artista compartió una imagen del bebé sonriente, sentado en su sillita, luciendo un simpático “look” que no pasó desapercibido y acompañó la foto con un mensaje simple pero contundente: “No se olviden de comer verduras”.
La postal, que rápidamente acumuló cientos de miles de “me gusta” y miles de comentarios, muestra al pequeño Arturo en un momento cotidiano y descontracturado, reflejando la faceta más íntima y familiar de Jimena. Los seguidores no tardaron en reaccionar con mensajes cargados de amor, destacando la felicidad del bebé y lo grande que está.
Desde que se convirtió en mamá por segunda vez, Jimena Barón suele compartir con naturalidad distintos momentos de su vida diaria junto a Arturo, el hijo que tuvo con su pareja, Matías Palleiro. Lejos de posar desde un lugar idealizado, la cantante elige mostrar escenas reales de la maternidad, algo que su comunidad valora y celebra.
ASÍ FUE EL MOMENTO EN QUE JIMENA BARÓN MOSTRÓ LA CARITA DE SU HIJO ARTURO POR PRIMERA VEZ
Jimena Barón presentó públicamente a su hijo conMatías Palleiro, Arturo,a seis meses de su nacimiento. La actrizeligió Año Nuevo para publicar una foto de su bebé,a quien hasta el último día del 2025 no mostraba su carita por decisión del padre.
“Arturo: sos lo más lindo (con tu hermano) que me pasó en la vida. Siempre estás contento, siempre sonriendo. Todo te viene bien y te da alegría. Sos precioso(yo te veo parecido a tu papá y a tu hermano y me derrito). Esos ojos, tus cachetes, todo vos me enloquece. Verte con Momo y con tu papá me inunda de amor”,comenzó escribiendo la cantante junto a la tierna postal.
Luego, se mostró agradecida por la bendición de su familia con la llegada del más pequeño: “Gracias hijo por este milagro que sos vos, que es tenerte sano y besarte y disfrutarte cada día, todo el día. Soy inmensamente afortunada. Gracias mi rey Arturo por volver a hacerme mamá.Gracias por consagrarnos familia. Nada me hizo más feliz en la vida que esto. Te amo infinidades inmensurables, gigantescas, incalculables y agobiantes. Feliz 2026″.
Lee más...
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.