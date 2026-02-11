Jimena Barón suele compartir contenido comercial, pero mucho más a menudo lo hace con el día a día familiar.

Esta vez, está de vacaciones con Matías Palleiro, Arturo -el hijo que tienen el común, y Momo.

Se embarcaron en un crucero y fue “bautismo para todos”, según relató Jimena Barón. En ese marco, mostró detalles de cada rincón y del comportamiento de cada integrante de la familia ante la cantidad de comida disponible.

Foto: Instagram (@jmena)

EL TIERNO VIDEO DE ARTURO, HIJO DE JIMENA BARÓN

Uno de los contenidos compartidos por la artista fue en el camarote del crucero llamado “A un paso de la magia”.

Allí se vio a Arturo entre las almohadas de una cama muy grande. Jimena le dijo: “¿Vos bien, viejo? ¿Todo en orden?”. El niño reaccionó con una simpática sonrisa.