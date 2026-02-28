A menudo, Jimena Barón comparte en sus redes sociales contenido comercial y laboral, pero también sobre su día a día familiar.

En ese marco, la artista subió una foto con Arturo, el hijo que tuvo con Matías Palleiro, nacido el 13 de junio de 2025.

La imagen causó furor porque quedó plasmada la conexión entre Jimena Barón y Arturo, el menor de sus niños: lo tiene a upa, con los ojos cerrados, en otra muestra de amor.

La tierna foto de Jimena Barón con su hijo Arturo que muestra la unión entre ambos | Créditos: Instagram @jmena

EL TIERNO VIDEO DE ARTURO, HIJO DE JIMENA BARÓN

Uno de los contenidos compartidos por la artista fue en el camarote del crucero llamado “A un paso de la magia”.

Allí se vio a Arturo entre las almohadas de una cama muy grande. Jimena le dijo: “¿Vos bien, viejo? ¿Todo en orden?”. El niño reaccionó con una simpática sonrisa.