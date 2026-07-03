En la antesala del partido entre la Selección Argentina y Cabo Verde por la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Moria Casán reveló que no mira los encuentros de la Albiceleste y explicó el motivo.

“Mi cábala es no mirar el partido. Para sufrir, no. Voy a un lugar cercano a donde están mirando la tele y me guío por los gritos y los silencios. Aparezco cuando veo que hicieron un gol. No me banco ese sufrimiento”, contó la conductora de La Mañana con Moria, durante el pase en vivo con Arriba Argentinos, por eltrece.

El periodista deportivo Pablo Gravellone comentó sobre la pareja de la One: “Además, Pato Galmarini es un apasionado del fútbol, debe vivirlo con todo”. Y Casán respondió: “Sí, son fanáticos totales. Muy ritualistas. No se pierden nada”.

Moria Casán reveló por qué no mira los partidos de la Selección Argentina en el Mundial

QUÉ DIJO MORIA DEL PARTIDO DE ARGENTINA Y CABO VERDE

Sobre el duelo entre Argentina y Cabo Verde, previsto para las 19 (hora argentina), Moria expresó: “Esto es especial: el que no gana se va a la casa. No sé mucho de Cabo Verde, pero si llegó a esta instancia es porque el Mundial es extraño... Hay que respetar”.

Convencida de que mirar un partido, especialmente en un Mundial, le hace mal, agregó: “Ayer vi un ratito del final de Croacia y Portugal y casi me da un infarto. Mete un gol Croacia y se lo anulan. Es mucho sufrimiento; el fútbol es para disfrutar”.

“Pero, ¡vamos Argentina! Yo estoy ahí. La cábala es estar cerca, escuchando, pero no verlo para no sufrir. ¡Una loca! Estoy segura de que vamos a estar brutales”, cerró Moria Casán, expectante por el partido de este viernes 3 de julio entre la Selección Argentina y Cabo Verde en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que se disputa en Miami.