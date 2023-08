En medio del dolor por la muerte de Mariano Caprarola a los 49 años, el diseñador y con quien mantenía una gran amistad, Sandra Borghi se conmovió en Poco correctos al hablar del shock que le generó la sorpresiva noticia.

“Perdón, pero estoy con el cuerpo helado. Quiero hablar con la mamá de Mariano. Él me viste y me asesora desde la amistad. En la fiesta de 15 de mi hija nos vistió a todos: a mi mamá, que debe estar desmayada frente a la tele ahora y no lo debe poder creer. Le hizo el vestido de 15 a mi hija, me vistió a mí, todo”, comenzó diciendo Sandra en Poco correctos, el programa que conducen el Pollo Álvarez y Chino Leunis por eltrece.

“Él, lamentablemente es una de las víctimas del caso Aníbal Lotocki, eso primero. Yo lo digo porque hablé hace unos días con él y sabía que se iba a internar. Se estaba sacando el líquido del cuerpo que le había generado unas piedras”, agregó.

Y continuó: “Voy a ser muy cuidadosa con esto. Mariano fue una de las primeras víctimas que presentó denuncias, que estaba en la investigación judicial de este caso. Se estaba sacando el líquido del cuerpo mediante un tratamiento que nunca terminé de entender bien y hace 15 días me llamó llorando diciendo ‘amiga estoy feliz porque mis riñones están bien’ y llorábamos los dos”.

Por último, al periodista dio a conocer las causas del deceso de Caprarola: “Y ayer, o antes de ayer, se internó para sacarse unas piedras. Fue y se internó solo. Confirmamos que entró a operarse para sacarse unas piedras, se descompensó, se desestabilizó y no pudieron reanimarlo”.